Trump agita el tablero al sugerir la anexión de Venezuela como nuevo estado de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional tras difundir en su red Truth Social una imagen de Venezuela integrada al mapa estadounidense bajo el rótulo de “Estado 51”.

La publicación, cargada de simbolismo político, apareció mientras el mandatario viajaba a China para participar en una cumbre internacional, intensificando la repercusión del mensaje. El gesto se produjo apenas un día después de que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, rechazara de manera categórica cualquier posibilidad de que el país sudamericano pase a formar parte de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump no se limitaron a lo visual. En una entrevista concedida a Fox News, el lunes previo, el mandatario admitió que evalúa la idea de incorporar a Venezuela como un nuevo estado, en línea con su discurso de control estratégico sobre la nación petrolera.

Desde Caracas, Rodríguez ha intentado redefinir la relación bilateral, impulsando medidas que han facilitado el regreso de inversiones extranjeras —en particular estadounidenses— en sectores clave como el energético y minero. Sin embargo, el escenario político interno sigue siendo incierto.

Mientras sectores opositores insisten en la convocatoria de elecciones, la propia mandataria evitó dar fechas concretas y dejó abierta la posibilidad de futuros comicios sin precisar plazos.