Argentina pasa de la caída al boom petrolero y desafía récords históricos

La industria petrolera argentina ha dado un vuelco radical en apenas un lustro. De una producción deprimida que llegó a caer por debajo de los 450.000 barriles diarios en plena pandemia, el país ha escalado hasta superar los 870.000 barriles al día, una cifra que rompe registros de más de dos décadas y redefine su peso energético en la región.

El motor de esta transformación tiene nombre propio: Vaca Muerta. Este gigantesco yacimiento no convencional ya produce por sí solo más crudo que todo el país en los peores momentos de la crisis sanitaria. Su desarrollo acelerado ha colocado a Argentina como el segundo mayor productor de Sudamérica, solo por detrás de Brasil.

El impulso no se detiene. Tanto el Gobierno como organismos internacionales anticipan que el bombeo superará el millón de barriles diarios antes de que termine 2026. Este crecimiento se apoya en una batería de incentivos que buscan seducir capital extranjero y garantizar estabilidad a largo plazo en un sector históricamente marcado por la volatilidad.

En ese contexto, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en la piedra angular de la estrategia oficial. El programa ofrece beneficios fiscales, acceso progresivo a divisas y un marco regulatorio estable durante tres décadas para proyectos de gran escala. Las iniciativas bajo este esquema ya superan los 100.000 millones de dólares y abarcan decenas de desarrollos que podrían transformar el mapa energético del país.

El flujo de inversiones empieza a materializarse. Grandes compañías energéticas han puesto sobre la mesa proyectos multimillonarios para expandir la producción en Vaca Muerta. Algunas prevén duplicar su capacidad en los próximos años, mientras otras preparan nuevas solicitudes para sumarse al régimen de beneficios antes de 2027.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: el potencial es mucho mayor. Las autoridades sostienen que Argentina podría alcanzar los 2 millones de barriles diarios si se consolidan las condiciones actuales y se eliminan los cuellos de botella logísticos. De concretarse, el país daría un salto definitivo como potencia energética global.

Más allá de las cifras, el impacto ya se siente en la economía. Tras más de una década de estancamiento, el auge del petróleo comienza a traccionar crecimiento, generar divisas y reconfigurar las expectativas de un país que vuelve a mirar al subsuelo como palanca de desarrollo.