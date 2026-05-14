¿Qué esconde el controvertido tuit de Donald Trump sobre Venezuela como el estado 51 de EEUU?

Donald Trump lanzó un tuit que ha generado un torbellino en las redes sociales: Venezuela podría ser el «estado 51» de EE UU. Este mensaje llegó tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa durante un operativo llevado a cabo por Estados Unidos a principios de año. La nación sudamericana se encuentra sumida en una profunda incertidumbre. Trump menciona una «transición pacífica» bajo la supervisión de Washington. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia ha nombrado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, aunque nadie puede asegurar si esta decisión será sostenible.

La captura se produjo hace más de 24 horas. Fuentes cercanas al gobierno de Trump han confirmado que EE UU asume temporalmente el control. La ciudadanía clama por paz y derechos fundamentales. María Corina Machado, figura destacada de la oposición, presiona para que se convoquen elecciones con urgencia. Se ha puesto en contacto tanto con Trump como con diplomáticos para facilitar una transición democrática.

¿Quién está al mando en Venezuela?

Delcy Rodríguez toma las riendas por orden del TSJ, siendo una chavista acérrima. Sin embargo, Trump sostiene que EE UU está gestionando la transición. El chavismo mantiene el control sobre los militares, los jueces y la economía del país. La oposición busca negociar bajo presión externa, pero no hay un rumbo claro a seguir. Marco Rubio, quien ahora ocupa el cargo de Secretario de Estado, ha cobrado protagonismo al impulsar una agenda dura contra el chavismo desde hace años.

Rubio utiliza Venezuela como trampolín para su carrera política. Con el respaldo de lobbies petroleros y penitenciarios, en el Senado defendió las intervenciones de Trump. Ahora, como Secretario, impone su visión: máxima presión y control sobre los recursos.

Control militar : El chavismo tiene dominio sobre las fuerzas armadas.

: El chavismo tiene dominio sobre las fuerzas armadas. Control económico : EE UU gestiona las exportaciones a través de cuentas escrow.

: EE UU gestiona las exportaciones a través de cuentas escrow. Control político: Aunque es Rodríguez quien lleva el nombre, Washington decide.

¿Hacia dónde va el petróleo venezolano?

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo. Trump firmó un pacto que contempla la exportación de entre 30 y 50 millones de barriles hacia EE UU. Desde allí, Washington se encarga de su venta y administración de los ingresos, según reporta OKDiario.

Diversas empresas están entrando en juego:

Chevron , Shell , BP , y Eni cuentan con licencias para operar.

, , , y cuentan con licencias para operar. Repsol ha recibido 2 millones de barriles y planea aumentar su producción en un 50%.

ha recibido 2 millones de barriles y planea aumentar su producción en un 50%. EE UU controla entre un 40% y un 50% del crudo venezolano.

Los precios han subido debido a la guerra en Oriente Medio. En abril, Venezuela exportó más petróleo que Irán. Aunque China intenta comprar clandestinamente, Trump está impidiendo estos movimientos. India busca establecer un corredor seguro sin sanciones. Tanto Rubio como Trump ven en el crudo una herramienta para hacer frente a Rusia y China.

Destino Volumen estimado Notas EE UU 30-50M barriles Controla ventas e ingresos Europa Refinerías Repsol Aumento del 95% en exportaciones Asia China/India Presión para diversificar

Las refinerías requieren adaptaciones para procesar crudo pesado. La recuperación de los 500.000 barriles diarios llevará tiempo.

¿Habrá elecciones libres?

Según afirma Machado, sería posible este año, con votación manual programada para dentro de unos 9 o 10 meses. Por otro lado, según estimaciones de Trump, esto podría tardar entre 18 y 24 meses, según Wall Street Journal. Para ello necesitarían:

Renovar el 90% del aparato electoral. Un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente y auditado. Una nueva Corte Suprema.

El Parlamento chavista parece priorizar la estabilidad antes que las elecciones inmediatas. Además, Rodríguez no aclara si la ausencia temporal de Maduro será prolongada o no. El plazo constitucional es claro: un máximo de 180 días para tomar decisiones al respecto. La oposición propone lo que llaman «arquitectura de incentivos»: cooperación a cambio de supervivencia política.

Con cada paso que da, Rubio acelera todo lo relacionado con este tema; su poder dentro del Partido Republicano crece día a día mientras prepara su camino hacia la presidencia con mirada enfocada en América Latina. En este juego político, Venezuela no se decide en las calles sino en los despachos del poder en Washington.

El tuit lanzado por Trump refleja claramente esta estrategia: control absoluto a través del petróleo y una transición guiada desde fuera. ¿Estado 51? Puede sonar provocador, pero lo cierto es que ya hay crudo fluyendo hacia el norte.