Ecuador emprende una operación militar a gran escala para hacer frente a los narcotraficantes

El gobierno de Ecuador lanzó una operación de gran escala para recuperar el control de Puerto Bolívar, un enclave estratégico en la provincia de El Oro, donde el narcotráfico y las redes criminales han consolidado su poder.

La intervención, anunciada por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, implicó el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en plena vigencia de un toque de queda nocturno.

La zona, ubicada cerca de la frontera con Perú, se ha convertido en un punto clave para la salida de cargamentos de droga con destino a Norteamérica y Europa. La disputa entre bandas ha dejado un rastro de violencia extrema, con episodios de decapitaciones, ataques armados y explosiones que mantienen en vilo a la población.

Según explicó Loffredo, en el área opera una compleja estructura criminal que no solo controla rutas del narcotráfico, sino que también somete a pescadores mediante extorsiones en alta mar. “Se trata de una economía ilegal profundamente arraigada”, advirtió.

El operativo movilizó a unos 1.000 militares y 300 policías, apoyados por helicópteros y lanchas, con el objetivo de retomar el control territorial. Como parte de la ofensiva, las autoridades prevén allanar cerca de 1.600 viviendas en los próximos días.

Esta acción se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, basada en una política de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, que alertan sobre posibles excesos en las intervenciones.

Pese a los reiterados estados de excepción y restricciones, la violencia sigue en aumento. Ecuador cerró el último año con una de las tasas de homicidios más altas de su historia: 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos de InSight Crime.

La ubicación geográfica del país, en el Pacífico oriental, lo convierte en una ruta clave del narcotráfico: se estima que por su territorio circula cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú, los mayores proveedores mundiales.