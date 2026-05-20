EEUU pone en la mira a Raúl Castro: lo acusa de asesinato por el derribo mortal de avionetas en 1996

La Justicia de Estados Unidos ha formalizado una grave acusación contra Raúl Castro, de 94 años, al atribuirle delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. La imputación, basada en documentos judiciales conocidos por la agencia Efe, apunta a su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.

En aquel momento, Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa y era considerado la segunda figura de poder en Cuba, solo por detrás de su hermano Fidel. Según el Departamento de Justicia, habría dado la orden que culminó en la operación militar contra las aeronaves del grupo Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con base en Miami dedicada a localizar balseros en el mar.

El episodio tuvo lugar en febrero de ese año, cuando cazas cubanos abatieron dos Cessna C-337 en pleno vuelo. A bordo viajaban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña —todos ciudadanos estadounidenses—, junto con Pablo Morales, residente legal en EEUU. Ninguno sobrevivió. Una tercera aeronave logró escapar del ataque. El suceso provocó una fuerte reacción internacional y derivó en el endurecimiento del embargo estadounidense sobre Cuba, aún vigente.

La acusación no se limita al exmandatario. También incluye a varios militares cubanos señalados como participantes directos en la operación: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez Pérez.

Este movimiento judicial se produce en un contexto de creciente presión política de Washington sobre La Habana. El presidente Donald Trump ha endurecido su discurso en los últimos meses, llegando a plantear la posibilidad de intervenir en la isla tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, antiguo aliado del régimen cubano.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha instado públicamente a los cubanos a impulsar un cambio político y económico en el país. En un mensaje en español, defendió la necesidad de un nuevo liderazgo que abra la economía y redefina las relaciones internacionales de la isla.

Desde Cuba, la respuesta no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez rechazó las declaraciones de Rubio, al que acusó de actuar como portavoz de intereses “revanchistas” y de distorsionar la realidad sobre el impacto de las políticas estadounidenses en la población cubana.

En el ámbito político estadounidense, la acusación ha generado reacciones diversas. La congresista María Elvira Salazar la calificó como un paso hacia la justicia histórica para los cubanos, mientras que el legislador Mario Díaz-Balart consideró insuficiente que solo se le procese por este caso, al sostener que existen muchas otras responsabilidades pendientes.