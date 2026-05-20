Subsecretario de Estado de EE.UU. alerta de un posible “golpe de Estado” en Bolivia

Estados Unidos encendió las alarmas sobre la situación en Bolivia al advertir que el país atraviesa una grave amenaza contra su orden institucional. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó la ola de protestas que sacude al gobierno de Rodrigo Paz como un intento de ruptura del sistema democrático.

Durante su intervención en el Consejo de las Américas, celebrado en Washington, Landau sostuvo que las movilizaciones no responden únicamente al descontento social, sino que estarían impulsadas por estructuras vinculadas al crimen organizado en la región.

El funcionario estadounidense cuestionó que, a menos de un año de una victoria electoral contundente, el mandatario boliviano enfrente ahora bloqueos y disturbios en distintas ciudades del país. Según su visión, este escenario refleja una estrategia para debilitar al Ejecutivo.

Además, reveló que mantuvo una conversación reciente con el propio Paz y advirtió sobre la necesidad de analizar la situación regional más allá de los tradicionales ejes ideológicos. A su juicio, la verdadera división en América Latina radica entre los Estados que combaten el crimen organizado y aquellos que lo toleran o facilitan.

Landau expresó una profunda preocupación por el rumbo de Bolivia e instó a la comunidad internacional, así como a actores económicos y políticos, a seguir de cerca la evolución de la crisis.

El actual gobierno boliviano, liderado por Paz, se ha consolidado como un socio cercano de la administración de Donald Trump en la región, lo que añade un componente geopolítico a la creciente tensión interna.