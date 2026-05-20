  • ESP
    España América
PD América

Apunta a redes criminales detrás del caos

Subsecretario de Estado de EE.UU. alerta de un posible “golpe de Estado” en Bolivia

Estados Unidos alerta de un intento de desestabilización contra el presidente Rodrigo Paz mientras crecen las protestas y la tensión en las calles

Subsecretario de Estado de EE.UU. alerta de un posible “golpe de Estado” en Bolivia
Archivado en: PD América

Más información

Trump frena el ataque contra Irán en el último minuto, pero advierte: “La ofensiva total está lista”

Trump frena el ataque contra Irán en el último minuto, pero advierte: “La ofensiva total está lista”

¡Horror en San Diego!: ataque armado sacude la mayor mezquita del condado y deja cinco muertos

¡Horror en San Diego!: ataque armado sacude la mayor mezquita del condado y deja cinco muertos

Estados Unidos encendió las alarmas sobre la situación en Bolivia al advertir que el país atraviesa una grave amenaza contra su orden institucional. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó la ola de protestas que sacude al gobierno de Rodrigo Paz como un intento de ruptura del sistema democrático.

Durante su intervención en el Consejo de las Américas, celebrado en Washington, Landau sostuvo que las movilizaciones no responden únicamente al descontento social, sino que estarían impulsadas por estructuras vinculadas al crimen organizado en la región.

El funcionario estadounidense cuestionó que, a menos de un año de una victoria electoral contundente, el mandatario boliviano enfrente ahora bloqueos y disturbios en distintas ciudades del país. Según su visión, este escenario refleja una estrategia para debilitar al Ejecutivo.

Además, reveló que mantuvo una conversación reciente con el propio Paz y advirtió sobre la necesidad de analizar la situación regional más allá de los tradicionales ejes ideológicos. A su juicio, la verdadera división en América Latina radica entre los Estados que combaten el crimen organizado y aquellos que lo toleran o facilitan.

Landau expresó una profunda preocupación por el rumbo de Bolivia e instó a la comunidad internacional, así como a actores económicos y políticos, a seguir de cerca la evolución de la crisis.

El actual gobierno boliviano, liderado por Paz, se ha consolidado como un socio cercano de la administración de Donald Trump en la región, lo que añade un componente geopolítico a la creciente tensión interna.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BOLSOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]