Zapatero recibió 2 millones en comisiones como intermediario geopolítico entre China y Venezuela

La imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero ha generado un cisma sin precedentes en la política española. Por primera vez, un expresidente se enfrenta a un juez debido a una supuesta trama de tráfico de influencias y blanqueo que conecta con China, Venezuela y el rescate de Plus Ultra. El auto del magistrado José Luis Calama presenta a un exjefe del Ejecutivo que ha operado como un intermediario geopolítico, al mismo tiempo que se beneficiaba de cerca de 2 millones de euros en comisiones, según desvela El Debate.

La investigación no solo pone en entredicho el uso de contactos políticos de alto nivel, sino que también examina una década marcada por una diplomacia paralela, riesgos energéticos considerables y una red de empresas que, según el juez, funcionaban para canalizar comisiones disfrazadas como servicios de asesoría.

Un auto que apunta hacia Caracas, Pekín y Dubái

El documento emitido por la Audiencia Nacional, con 85 páginas, pone el foco en la dimensión global de la trama. El juez Calama describe una “estructura estable y jerarquizada” que gira en torno al expresidente con tres ejes principales:

Operaciones relacionadas con el petróleo venezolano de PDVSA .

. Fondos provenientes del programa alimentario del chavismo .

. Flujos económicos conectados al rescate de Plus Ultra y contratos en suelo español.

De acuerdo con el auto, esta red habría utilizado:

Empresas pantalla en España: Análisis Relevante , consultora clave dentro de la trama.

, consultora clave dentro de la trama. Otras entidades como Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, entre otras. Estructuras offshore: Una sociedad situada en Dubái, denominada Landside Dubai Fzco , para mover fondos al extranjero.

, para mover fondos al extranjero. Cuentas y sociedades interpuestas diseñadas para “compartimentar” las operaciones. Plataformas institucionales y de lobby: El think tank Gate Center, donde el expresidente ocupa un puesto en el consejo asesor, funcionando como puente hacia élites políticas y empresariales.

El magistrado enfatiza que «la mayor parte de los fondos percibidos por Análisis Relevante −provenientes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa− acabaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero». La pieza clave del rompecabezas es precisamente Análisis Relevante, que habría recibido más de 941.000 euros y redistribuido:

490.780 euros al propio Zapatero .

al propio . 239.755 euros a Whathefav, la compañía de sus hijas.

Un peaje de 2 millones y su proyección geopolítica

La primicia redactada por María Jamardo señala que el juez estima las comisiones y beneficios derivados de esta actividad alrededor de 1,9 millones de euros, lo que representa un “peaje” pagado por empresas interesadas en:

Acceder a ayudas públicas (como el rescate de Plus Ultra).

(como el rescate de Plus Ultra). Intermediar contratos energéticos con Venezuela.

con Venezuela. Entrar en mercados sensibles, teniendo a China como socio estratégico.

La investigación revela cómo, según un reportaje sobre cómo Zapatero cobró un peaje total cercano a 2 millones de euros actuando como intermediario geopolítico entre China y Venezuela, el expresidente habría aprovechado su posición privilegiada para:

Facilitar contactos con las autoridades venezolanas, especialmente respecto a PDVSA .

. Mover los intereses de grupos empresariales españoles ante Caracas y Pekín.

Presentarse como garante político en acuerdos económicamente sustanciales.

El auto judicial resalta operaciones internacionales con “alto valor económico” vinculadas a:

Petcoke (un subproducto del petróleo).

(un subproducto del petróleo). Oro y divisas .

. Compras y ventas de acciones en empresas con presencia en América Latina.

La conclusión del juez es clara: detrás del relato sobre mediación política y diplomacia “por la paz”, se oculta una red que cobraba por abrir puertas y mover expedientes.

El aliado incómodo del chavismo

Este caso también reabre un debate delicado sobre la figura de Zapatero en Venezuela. Durante años, el expresidente se presentó como mediador ante la crisis venezolana, participando activamente en diálogos entre Gobierno y oposición mientras alineaba su discurso con la “normalización” institucional del chavismo.

Críticos tanto internos como externos ya le habían cuestionado su cercanía a un régimen señalado por:

La existencia documentada por organismos internacionales sobre torturas, represión y presos políticos .

. Casos evidentes de fraudes electorales y manipulación judicial.

De ahí surge el apelativo que circula entre sectores opositores venezolanos: el “aliado de los torturadores que legitimaban el robo electoral”. La novedad ahora es que la Audiencia Nacional vincula esa agenda política con una trama económico-financiera que se nutría de:

Contratos relacionados con el petróleo venezolano así como del programa alimentario chavista.

Empresas conectadas al entramado importador del régimen.

En ese cruce donde se encuentran política exterior, negocios energéticos y ayudas públicas españolas es donde el juez sitúa el núcleo del caso: un expresidente que habría convertido su capital político en un activo rentable tanto para terceros como para su propio círculo cercano.

Cómo funcionaba la maquinaria: rescate, consultoras y offshore

Para comprender mejor la lógica detrás del caso, es útil resumir cómo operaba la trama según describe el juez:

Capa 1: entrada de fondos Empresas tales como Plus Ultra , Inteligencia Prospectiva , Softgestor o Grupo Aldesa abonan cantidades a favor de Análisis Relevante y otras sociedades bajo conceptos ficticios relacionados con asesoría o intermediación. Estos pagos coinciden, según expone el auto, con gestiones destinadas a influir sobre decisiones públicas relevantes como fue el rescate aéreo.

Capa 2: redistribución interna Análisis Relevante distribuye los fondos mediante contratos y facturas cuyo propósito parece ser simular servicios reales. Las principales beneficiarias serían las cuentas asociadas a Zapatero así como a su empresa familiar Whathefav, además del entramado situado en Dubái.

Capa 3: proyección exterior A través de sociedades offshore junto con estructuras radicadas en Dubái, la red buscó evadir parte del control fiscal europeo sobre esos fondos. La trama se entrelaza además con operaciones relacionadas con compraventa tanto petrolera como divisas asociadas a PDVSA y otros operadores vinculados al chavismo.



Este entramado sostiene tres activos clave:

La agenda internacional mantenida por el expresidente.

Una sólida red personal compuesta por amigos y colaboradores dirigiendo las empresas.

La imagen pública construida como mediador estadista capaz de abrir puertas ante gobiernos e instituciones.

Lo que está por venir: riesgo político y horizonte judicial

Zapatero ha negado rotundamente todas las imputaciones vertidas contra él, definiendo este caso como basado en “elucubraciones”. Sin embargo, ya hay consecuencias palpables:

En lo institucional: se rompe un tabú al investigar a un expresidente por corrupción.

En lo político: revive las disputas sobre cómo se ha transformado el relato desde la transición del PSOE hasta llegar al sanchismo actual.

En lo externo: genera dudas sobre los límites entre diplomacia informal y negocio privado cuando actúan exmandatarios europeos en América Latina.

En términos judiciales, será crucial determinar si:

Las supuestas asesorías contaban realmente con contenido legítimo.

Existe trazabilidad entre acciones políticas o gestiones influyentes respecto a los pagos recibidos.

Las sociedades radicadas en Dubái junto con las consultoras fueron creadas bajo una lógica empresarial genuina o simplemente actuaron como canales para facilitar comisiones ilícitas.

Más allá del desenlace judicial esperado, lo cierto es que tanto Plus Ultra como toda esta trama relacionada con PDVSA marcan un punto sin retorno: ahora la figura del expresidente no solo evoca decisiones políticas pasadas; también está ligada a un presente donde geopolítica se fusiona peligrosamente con prácticas financieras poco claras. Y esa intersección será observada minuciosamente desde ahora.