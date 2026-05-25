Por qué China no apoya incondicionalmente a Cuba ante la presión de Estados Unidos

China continúa apoyando a Cuba en el ámbito político y económico, aunque no actúa como un salvavidas. En medio de la presión ejercida por Estados Unidos, Pekín opta por una estrategia más fría: apoyo selectivo, condonaciones parciales y reestructuración de deuda. Esta distancia refleja la verdadera naturaleza de la relación entre ambas naciones, que es mucho más asimétrica de lo que se suele presentar.

El punto clave es que China no quiere asumir el costo de una economía cubana marcada por impagos, baja productividad y una fuerte dependencia del exterior. Además, no busca un enfrentamiento directo con Washington por una isla que, para su diplomacia, representa más un símbolo que un activo estratégico esencial. El mensaje es claro: respaldo sí, rescate no.

Un análisis reciente de la BBC explica esta lógica detrás de la actitud china. A diferencia de lo que hacía la antigua URSS con sus aliados, Moscú asumía pérdidas significativas por motivos ideológicos y geopolíticos. En contraste, Pekín actúa con cautela: evalúa riesgos y exige algo a cambio.

Qué hace y qué evita Pekín

La relación entre China y Cuba permanece intacta. De hecho, se ha fortalecido en foros internacionales y en su retórica contra el bloqueo estadounidense. Sin embargo, ese apoyo tiene límites bien definidos:

Reestructura deuda , aunque no la elimina de forma masiva.

, aunque no la elimina de forma masiva. Mantiene comercio e inversión , pero con precaución.

, pero con precaución. Ofrece respaldo diplomático , sin comprometerse a mantener la economía cubana.

, sin comprometerse a mantener la economía cubana. Evita una confrontación directa con Estados Unidos, que podría perjudicar sus intereses globales.

En términos prácticos, Pekín busca evitar dos riesgos fundamentales. Primero, quedar atrapado en una crisis estructural que no puede controlar. Segundo, fomentar la percepción de que respalda a gobiernos en declive sin exigir reformas esenciales. Para China, eso sería un mal negocio tanto política como financieramente.

El trasfondo es que La Habana necesita mucho más de lo que China está dispuesta a ofrecer. El régimen cubano sigue buscando oxígeno exterior, pero las posibilidades reales de acción por parte de Pekín son limitadas. Puede ayudar en momentos puntuales pero no puede ni quiere sustituir una solución interna.

Quién manda realmente en La Habana

Aquí surge otro aspecto relevante: quién realmente manda en La Habana. La respuesta va más allá del Gobierno o del Partido Comunista. El poder en Cuba se articula a través de una red cerrada donde coexisten el aparato político, los militares y los servicios de inteligencia. Esta estructura tiene mucho más peso del que refleja la retórica oficial.

En este contexto, la relación con China también se utiliza como herramienta interna. Sirve para proyectar una imagen de apoyo internacional y ganar tiempo frente a la presión ejercida por Washington. Sin embargo, esto no aborda el problema central: la falta de reformas necesarias para detener el deterioro económico.

La reciente secuencia de contactos y tensiones con Estados Unidos pone de manifiesto cómo se estrecha el margen cubano. La isla intenta abrir canales sin mostrar debilidad total mientras mantiene un discurso de resistencia. Al mismo tiempo, los verdaderos centros de poder dentro del país buscan protegerse ante cualquier cambio brusco.

Lo que revela la posición china

La postura adoptada por China transmite varios mensajes:

No romperá relaciones con Cuba, ya que le interesa contar con un aliado político en el Caribe. No pagará el costo cubano, porque considera que no hay retorno suficiente. Quiere utilizar el caso cubano como mensaje contra la presión estadounidense sin escalar el conflicto. Prefiere tener un aliado dependiente antes que un cliente problemático.

Este delicado equilibrio explica por qué existe ayuda china, aunque insuficiente. También aclara por qué las expectativas cubanas suelen chocar con la realidad actual. Pekín no actúa como una potencia dispuesta a mantener completamente a un socio problemático; actúa como una potencia que protege su posición global.

En el corto plazo, esta relación permanecerá activa. A medio plazo, todo dependerá de si La Habana decide realizar cambios significativos o continúa posponiendo decisiones cruciales. Si no hay reformas efectivas, es probable que China solo ofrezca apoyo limitado; algo que ya no es suficiente para Cuba.