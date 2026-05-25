Delcy Rodríguez y la criptoesfera que vuelve a salpicar a José Luis Rodríguez Zapatero

La intrincada relación entre Delcy Rodríguez y el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a cobrar relevancia con un dato inquietante: la primera plataforma de criptomonedas del mundo habría sido creada en 2020 por la dirigente chavista para Fajardo, un empresario que posteriormente conectó al expresidente con Plus Ultra. Este elemento no parece ser un hecho aislado, sino que se integra en una red más amplia de intereses entre Venezuela, España y diversos centros financieros globales.

La importancia de este caso radica tanto en lo que revela como en lo que insinúa. Fajardo no solo habría facilitado esa bolsa para invertir en sus propias empresas y en operaciones relacionadas con el oro, sino que también gestiona firmas en Panamá, EEUU, Reino Unido, España y Venezuela. La imagen que se desprende del material publicado por ESdiario sugiere una estructura con ramificaciones internacionales, justo cuando se intensifica el escrutinio sobre los flujos de dinero asociados al chavismo.

Una red que mezcla política, cripto y recursos naturales

El interés no reside únicamente en la criptobolsa. Lo verdaderamente relevante es el uso que se le habría dado. Según la información disponible, Fajardo la utilizó para mover capital hacia sus propias sociedades y hacia actividades vinculadas al oro, un patrón que coincide con las sospechas que han rodeado durante tiempo a ciertos intermediarios del chavismo. Además, su papel como enlace entre Zapatero y Plus Ultra vuelve a poner el foco sobre una relación siempre polémica por la intersección entre política, lobbys y negocios.

El contexto judicial y financiero también es significativo. En 2022, a Fajardo se le acusó de evadir un pago de 3,5 millones en Venezuela. Por si fuera poco, se le relaciona con un ex socio de George Soros, un detalle que añade más capas a una red ya de por sí opaca. Aunque esto no demuestra necesariamente conducta delictiva por parte de terceros, sí refuerza una idea: durante años, alrededor de Venezuela han coexistido política exterior, dinero complicado de rastrear y estructuras empresariales dispersas en múltiples jurisdicciones.

Qué cambia ahora

El caso se desarrolla en tres dimensiones:

Política: reaviva las dudas sobre el papel de Zapatero como mediador con el chavismo. Empresarial: pone bajo la lupa diversas sociedades, activos y operaciones en varios países. Judicial: podría abrir la puerta a nuevas diligencias si surgen pruebas sobre el destino real de esos fondos.

La evolución dependerá de dos factores clave: la aparición de documentos bancarios o mercantiles que vinculen directamente a los beneficiarios finales y si los frentes abiertos en EEUU y Europa impulsan nuevas investigaciones. En tal escenario, cada movimiento de Delcy Rodríguez, de Fajardo y sus empresas podría resultar crucial para reconstruir el panorama completo.

Por ahora, lo que surge no es solo una pieza aislada, sino una red con memoria, recursos financieros y numerosos silencios. Y en estos asuntos, los silencios suelen tener una vida más corta que los documentos.