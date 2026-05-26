Las agendas secretas que sacuden el ‘caso Zapatero’: petróleo, oro venezolano y joyas de lujo

Las agendas confiscadas por la UDEF a Julito Martínez Martínez, identificado como presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se han convertido en el nuevo foco del conocido caso Zapatero. En estos cuadernos se documentan operaciones vinculadas al petróleo y al oro provenientes de Venezuela, así como contactos con intermediarios internacionales y anotaciones sobre gestiones sensibles relacionadas con opositores y presos políticos del régimen chavista.

Lo que inicialmente parecía ser un sumario enfocado en comisiones oscuras y favores políticos ha evolucionado hacia un relato mucho más extenso. Este incluye materias primas estratégicas, diplomacia encubierta y un notable patrimonio de joyas, relojes y metales preciosos que fueron hallados en registros recientes.

Petróleo y oro venezolano: del negocio al foco judicial

El contenido de estas agendas sugiere que la trama se habría visto involucrada en operaciones relacionadas con:

Petróleo venezolano , donde se encuentran notas sobre la intermediación en ventas y contactos con empresas tanto asiáticas como europeas.

, donde se encuentran notas sobre la intermediación en ventas y contactos con empresas tanto asiáticas como europeas. Oro y otros metales, con apuntes sobre cargamentos, porcentajes y nombres clave ligados al circuito comercial del régimen de Caracas.

Las anotaciones desvelarían:

Reuniones regulares con representantes cercanos al Gobierno venezolano. Referencias a rutas para la salida del crudo y del oro, aprovechando las sanciones internacionales impuestas. Menciones a comisiones, honorarios y “servicios de mediación” que los investigadores intentan relacionar con movimientos bancarios y sociedades pantalla.

Este material refuerza la hipótesis de la Udef: no solo se trataba de gestiones políticas, sino que podría existir una estructura diseñada para monetizar la influencia sobre Venezuela a través del acceso privilegiado a petróleo y oro.

Presos políticos y la sombra de la diplomacia paralela

Las agendas no son solo cifras y negocios. También incluyen nombres de opositores venezolanos, menciones a presos políticos e incluso notas sobre la posible repatriación a España del líder opositor Edmundo González.

En los documentos recuperados se reflejan llamadas y mensajes intercambiados con intermediarios chavistas sobre excarcelaciones o mejoras en las condiciones para ciertos presos, apuntes sobre viajes, reuniones y “encargos” relacionados con el exilio venezolano en Madrid y otras ciudades europeas y referencias logísticas necesarias para facilitar la llegada a España de figuras clave de la oposición, como es el caso del ganador de las elecciones de 2025.

Esta combinación de intereses humanitarios, políticos y económicos es uno de los aspectos más delicados del sumario. Los investigadores buscan definir dónde termina la mediación política y dónde comienza un potencial negocio basado en esa capacidad de influencia.

Joyas, oro y relojes: el mapa del lujo incautado

Paralelamente al análisis de las agendas, los registros han destapado un patrimonio compuesto por bienes valiosos que alimentan las sospechas sobre el origen de los fondos investigados.

De acuerdo a las diligencias policiales:

En una caja fuerte ubicada en una dependencia asociada al despacho del ex presidente se encontraron 103 alhajas , incluyendo anillos, pulseras, colgantes y piezas de oro diseñadas.

ubicada en una dependencia asociada al despacho del ex presidente se encontraron , incluyendo anillos, pulseras, colgantes y piezas de oro diseñadas. Al prestamista relacionado con el origen de esta trama le fueron intervenidos 12 relojes de lujo pertenecientes a marcas exclusivas, además de cadenas y otros accesorios valiosos.

pertenecientes a marcas exclusivas, además de cadenas y otros accesorios valiosos. Entre las piezas confiscadas destaca un collar dorado con placa grabada que lleva el nombre “José Luis R.Z”, así como relojes firmados por Pierre Balmain, según los inventarios policiales divulgados.

Todo este material está siendo cruzado ahora con los apuntes hallados en las agendas para establecer si las transacciones relacionadas con petróleo y oro provenientes de Venezuela guardan relación con la acumulación de estos activos físicos.

Cómo encajan las agendas en la estrategia de la Udef

Para los investigadores, las agendas pertenecientes a Julito Martínez funcionan como una especie de “mapa”:

Permiten situar cronológicamente muchas reuniones que hasta ahora solo existían en correos electrónicos dispersos o mensajes aislados.

Facilitan la identificación de nuevos nombres relacionados con intermediarios, empresarios e incluso cargos públicos que podrían haber estado involucrados en esta trama.

Ofrecen un hilo conductor entre tres elementos clave: Negocios relacionados con materias primas venezolanas. Gestiones políticas junto a acciones humanitarias vinculadas a presos opositores. La aparición de patrimonios oscuros reflejados en joyas, relojes y metales preciosos.



La lectura combinada de esos cuadernos junto al material incautado ha fortalecido, según fuentes del caso, diversas líneas investigativas que apuntan tanto hacia el flujo financiero como hacia posibles delitos relacionados con blanqueo, cohecho u organización criminal.

A partir este momento, será crucial cómo se alineen las cifras contenidas en las agendas con las cuentas bancarias, las sociedades ubicadas en paraísos fiscales así como el valor real atribuible a las joyas y al oro confiscado. En este cruce informativo podría radicar la diferencia entre un simple caso cargado de malas compañías o uno que podría convertirse en uno de los mayores escándalos político‑económicos vistos en años recientes.