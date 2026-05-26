Caso Plus Ultra: la orden de detención contra Rodolfo Reyes complica al entorno de Zapatero

La investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional respecto al rescate de Plus Ultra ha tomado un giro significativo. El juez José Luis Calama ha dictado una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea, a quien se señala como un eslabón fundamental en un entramado dedicado al blanqueo de capitales y tráfico de influencias, vinculado a ayudas públicas y a la red del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Este asunto va más allá de ser un simple escándalo empresarial. El sumario combina rescates millonarios, sociedades instrumentales dispersas por diferentes continentes, contratos relacionados con China, dinero en efectivo en bolsas y mensajes que sugieren la implicación de figuras políticas en operaciones previas al salvamento de la aerolínea.

Objetivos de la orden contra Rodolfo Reyes

El auto judicial imputa a Reyes al menos cuatro delitos: apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación indica que desde 2017, el control real de Plus Ultra recayó en Reyes y su esposa María Aurora López, quien también está bajo el mismo requerimiento internacional.

El juez recuerda que en marzo de 2021, el Estado inyectó 53 millones de euros en la aerolínea mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Según las pistas recogidas, se sospecha que Reyes y otros directivos “idearon un plan presunto” para apoderarse de parte de ese dinero “limpio”, desviándolo rápidamente hacia tres sociedades instrumentales asociadas a una red internacional dedicada al blanqueo.

Los investigadores siguen el rastro del dinero hacia:

Cuentas opacas ubicadas en: Gibraltar Suiza Montenegro Reino Unido Isla Mauricio

ubicadas en: Entidades relacionadas con Reyes en: Panamá Puerto Rico República Dominicana



Una de estas sociedades habría estado involucrada en transacciones para vender oro con origen desconocido a una empresa en Dubái, donde se detecta la posible participación directa de Reyes.

La trama del blanqueo y los nuevos arrestos

La orden emitida por Calama no se limita únicamente a Reyes. También solicita la detención de Simon Leendert Verhoeven, identificado junto a Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en Aruba, como gestor dentro de una organización criminal dedicada al blanqueo, donde Reyes sería considerado “presunto cliente”.

Según el sumario, algunos elementos clave que conforman esta estructura son:

Préstamos y deuda de Plus Ultra : Verhoeven habría ofrecido a la aerolínea un préstamo por valor de diez millones de dólares cuando ya se encontraba en una situación crítica. Parte del rescate público habría sido utilizada posteriormente para saldar esas obligaciones, según alertó la Fiscalía suiza.

: Verhoeven habría ofrecido a la aerolínea un préstamo por valor de diez millones de dólares cuando ya se encontraba en una situación crítica. Parte del rescate público habría sido utilizada posteriormente para saldar esas obligaciones, según alertó la Fiscalía suiza. Sociedades instrumentales : Se sospecha que el dinero del rescate fluyó a través empresas como Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment LTD, utilizadas para trasladar capital hacia jurisdicciones con alta opacidad.

: Se sospecha que el dinero del rescate fluyó a través empresas como Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment LTD, utilizadas para trasladar capital hacia jurisdicciones con alta opacidad. Transacciones con oro: Una sociedad vinculada habría canalizado negocios relacionados con oro sin un origen claro hacia Dubái, conectando así el caso Plus Ultra con circuitos clásicos dedicados al blanqueo mediante metales preciosos.

Por su parte, Baca Arbulu, arrestado en Aruba, ha manifestado ante el juez su disposición a no oponerse a su extradición y colaborar con las autoridades españolas. Este gesto podría acelerar las investigaciones y fortalecer los argumentos presentados por la Fiscalía.

La dimensión política: Zapatero, China y las ‘offshore’ panameñas

La vertiente política del caso ha cobrado mayor relevancia conforme emergen piezas que afectan al círculo cercano a Zapatero, así como sus gestiones relacionadas con China y naciones latinoamericanas.

En este contexto surgen varios frentes:

La red vinculada a Zapatero y las ‘offshore’ panameñas

La Policía ha señalado que personas cercanas al expresidente constituyeron una sociedad offshore en Panamá desde donde se habrían canalizado transferencias que ahora están siendo investigadas paralelamente al caso Plus Ultra. Se busca determinar si esta estructura pudo beneficiarse del flujo monetario ligado al rescate y a la red señalada por los indicios sobre Reyes.

La Policía ha señalado que personas cercanas al expresidente constituyeron una sociedad offshore en Panamá desde donde se habrían canalizado transferencias que ahora están siendo investigadas paralelamente al caso Plus Ultra. Se busca determinar si esta estructura pudo beneficiarse del flujo monetario ligado al rescate y a la red señalada por los indicios sobre Reyes. Contrato entre las hijas de Zapatero y Huawei

Los investigadores han encontrado un contrato entre las hijas del expresidente y la multinacional china Huawei, firmado cerca del momento en que Zapatero realizó gestiones con autoridades chinas. Esta coincidencia temporal alimenta sospechas sobre un posible intercambio indebido o uso inapropiado de influencia política para favorecer intereses familiares.

Los investigadores han encontrado un contrato entre las hijas del expresidente y la multinacional china Huawei, firmado cerca del momento en que Zapatero realizó gestiones con autoridades chinas. Esta coincidencia temporal alimenta sospechas sobre un posible intercambio indebido o uso inapropiado de influencia política para favorecer intereses familiares. “Un saludo del presidente”: el papel del “Julito” Martínez

En mensajes incluidos dentro del sumario, el supuesto intermediario “Julito” Martínez envía al propietario de Plus Ultra un “saludo del presidente” diez meses antes del rescate. Esto sugiere contactos previos entre actores políticos y gestores que posteriormente se beneficiaron del apoyo público. Este indicio refuerza la hipótesis sobre una posible mediación política previa, donde miembros cercanos a Zapatero podrían haber facilitado o incluso allanado el camino para salvar una aerolínea cuya relevancia era cuestionada dentro del tejido estratégico español.

Dinero en efectivo: sobres con caracteres chinos y 286.070 euros hallados

El sumario también pone bajo lupa el perfil financiero de Julio Martínez, relacionado con el entramado alrededor de Plus Ultra. Las autoridades le incautaron hasta 286.070 euros en efectivo ocultos en bolsas y muebles dentro su hogar, además de contar con diez sobres que contenían caracteres chinos.

Estos descubrimientos sugieren:

Una posible existencia de una economía paralela difícilmente justificable ante ingresos declarados.

Posibles conexiones financieras asociadas a China o intermediarios provenientes del país, coherentes con los contratos detectados con empresas chinas dentro del mismo procedimiento.

Un modus operandi que encaja perfectamente dentro esquemas típicos relacionados con blanqueo: uso intensivo efectivo, fragmentación cuantitativa e intervención frecuente por medio de intermediarios junto a códigos lingüísticos ajenos al entorno habitual investigado.

Perspectivas sobre cómo podría avanzar el caso

La orden internacional contra Rodolfo Reyes marca un nuevo capítulo:

Captura y extradición Si las autoridades logran localizar tanto a Reyes como a su esposa, su entrega a España permitiría interrogarles acerca del diseño del plan para desviar los fondos destinados al rescate así como sobre su auténtica relación con Verhoeven, Baca y las sociedades instrumentales.

La colaboración anunciada por Baca puede aportar documentos bancarios relevantes e intercambios internos que fortalezcan las acusaciones contra Reyes. Impacto político Este asunto ya afecta directamente al entorno cercano a Zapatero e indirectamente al Gobierno responsable del rescate otorgado a Plus Ultra.

Los hallazgos sobre la sociedad offshore panameña, el contrato establecido con Huawei y los mensajes enviados por “Julito” Martínez pueden reabrir debates sobre los límites entre las actividades realizadas por un expresidente y los intereses privados asociados. Revisión sobre uso indebido de fondos públicos La trazabilidad respecto a los 53 millones ya no es solo una cuestión política; podría implicar un posible desvío hacia tramas dedicadas al blanqueo internacional.

ya no es solo una cuestión política; podría implicar un posible desvío hacia tramas dedicadas al blanqueo internacional. Si se confirman transferencias hacia cuentas opacas así como vínculos con actividades relacionadas con oro, lo que rodea al caso Plus Ultra podría convertirse en uno de los mayores escándalos recientes sobre gestión pública estatal.

Mientras avanzan las órdenes internacionales y se realizan trámites judiciales cruzando información entre Suiza, Panamá o Dubái, este caso ha logrado mucho más que tambalear la reputación empresarial; ha puesto sobre la mesa un ecosistema donde poder político, rescates estatales y finanzas poco transparentes parecen volar juntos hacia destinos inciertos.