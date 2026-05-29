Evo Morales reaparece desde su bastión y agita las calles en plena tormenta política

El escenario político boliviano vuelve a sacudirse con la reaparición de Evo Morales, una figura que muchos consideraban ya fuera del tablero. Desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por sus bases cocaleras y evita a la justicia, el exgobernante ha recuperado protagonismo en medio de una creciente crisis institucional.

Las movilizaciones que bloquean carreteras y enfrentan a manifestantes con fuerzas de seguridad han sumado a sectores indígenas, sindicatos y seguidores del exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS). Morales ha calificado estas protestas como una expresión legítima de rebeldía popular y ha exigido la convocatoria de elecciones anticipadas en un plazo de tres meses.

El presidente Rodrigo Paz, en el poder desde finales de 2025 tras el desplome electoral del MAS, acusa a Morales de alentar la desestabilización. Desde el oficialismo se advierte que el exmandatario busca forzar la caída del gobierno, aun a costa de profundizar el conflicto social.

Analistas coinciden en que Morales intenta recuperar su antigua herramienta política: la presión desde las calles. Durante décadas, esa estrategia le permitió consolidarse como líder sindical y posteriormente alcanzar la presidencia. Sin embargo, el contexto actual es distinto y su liderazgo enfrenta límites, tanto legales como sociales.

Aunque su gestión estuvo marcada por crecimiento económico y reducción de la pobreza, también dejó cuestionamientos por concentración de poder, conflictos ambientales y denuncias de corrupción. Su salida del poder en 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral, marcó un punto de quiebre en su trayectoria.

Hoy, sin posibilidad de postularse nuevamente y con una orden de detención por un caso judicial que él califica de persecución política, Morales opera desde un enclave de difícil acceso. Allí mantiene una red de apoyo que, según expertos, sigue teniendo capacidad de movilización en un país donde la protesta social continúa siendo un factor decisivo.

Mientras tanto, el gobierno enfrenta una creciente presión por la escasez de productos básicos y el deterioro económico. El Congreso ha habilitado el uso de fuerzas militares para contener la crisis, aunque Paz insiste en priorizar el diálogo.

El Chapare, bastión histórico del exmandatario, se ha convertido en un foco de tensión. A la presencia de movimientos sociales se suma la sospecha —aún sin pruebas concluyentes— de vínculos indirectos con economías ilícitas, lo que añade un componente explosivo a la situación.

En este clima de incertidumbre, Bolivia se debate entre la confrontación abierta y una salida negociada, mientras Evo Morales, desde la sombra, vuelve a incidir en el rumbo político del país.