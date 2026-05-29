María Corina Machado lidera una negociación a tres bandas para reactivar el juego democrático en Venezuela

La política venezolana ha dado un giro inesperado y el vacío dejado por la salida de Nicolás Maduro ha desatado una lucha silenciosa por definir el rumbo de la transición. En este nuevo escenario, María Corina Machado busca dar un paso al frente: posicionarse como la voz y mente detrás de una negociación que involucra al nuevo gobierno chavista, a Estados Unidos y a una oposición fragmentada, todo ello bajo la promesa clara de “restaurar la democracia”.

El proceso que se vislumbra no es simplemente un diálogo más. Se trata de un intento por reconfigurar el poder real: decidir quién será el próximo árbitro electoral, quién dictará los plazos para las elecciones presidenciales y quién establecerá las líneas rojas desde Washington. En este contexto, la figura de Marco Rubio se erige como un elemento crucial en esta ecuación.

La apuesta de Machado: dirigir la negociación y definir el terreno

En un comunicado emitido recientemente, el sector mayoritario de la oposición, agrupado en torno a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propone abrir una negociación “seria, firme y responsable” con el gobierno de Delcy Rodríguez, quien ahora asume como presidenta interina, junto con el respaldo estadounidense para “restaurar la democracia” en Venezuela.

Este documento establece un punto central: la negociación estaría bajo el liderazgo de Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz, enfocándose en:

La creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) .

. La realización de una elección presidencial “libre, transparente y soberana”, que cuente con observación internacional.

El objetivo es claro:

Arrebatar al chavismo el control sobre el árbitro electoral. Garantizar mínimas condiciones para la participación opositora. Comprometer a Washington no solo como observador, sino como garante del cumplimiento.

Desde Panamá, Machado ha solicitado apoyo estadounidense para avanzar en esta negociación con el “régimen interino” que encabeza Rodríguez, buscando reconfigurar el poder institucional antes de que se cierre esta ventana de oportunidad.

El “propósito central”: establecer un nuevo CNE y llevar a cabo unas elecciones verdaderas

La estrategia del bloque opositor sitúa el “propósito central” en dos decisiones clave que podrían alterar el panorama político:

Nuevo CNE : Reestructuración con representación equilibrada. Procesos transparentes para inscripción y auditoría del registro electoral. Normas claras sobre inhabilitaciones y candidaturas.

: Elección presidencial “libre, transparente y soberana” : Observación internacional robusta (OEA, Unión Europea, centros de observación electoral). Garantías durante las campañas y acceso a medios. Resultados aceptados por todos los actores relevantes.

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En términos prácticos, este planteamiento busca algo sencillo pero crucial: que la elección no sea solo un trámite que legitime al nuevo chavismo sino que marque un cambio real hacia una alternancia o al menos hacia una distribución más equitativa del poder.

Este enfoque en el CNE y en las elecciones no es meramente técnico. De hecho, define la diferencia entre:

Una transición pactada , donde el chavismo se recicla con mínimos cambios; y

, donde el chavismo se recicla con mínimos cambios; y Una transición supervisada, donde el gobierno asume riesgos reales de perder su control absoluto.

El papel de Washington, Delcy Rodríguez y la influencia de Marco Rubio

Mientras Machado intenta consolidarse como interlocutora principal del bloque opositor, en Washington se libra una batalla por protagonismo entre figuras como Marco Rubio, quien se ha convertido en una voz influyente dentro de la política estadounidense hacia Venezuela.

En las últimas horas, Rubio ha dejado claro que para la Administración estadounidense es prioritario trabajar con el gobierno de Caracas bajo Delcy Rodríguez, a quien considera negociadora viable, algo que no se puede decir del anterior mandatario Maduro, cuya gestión destruyó cualquier posibilidad de acuerdo previo. Desde esta perspectiva, Washington centra sus esfuerzos en:

Asegurar una estabilidad mínima en Caracas.

Utilizar esta transición como palanca para reorganizar las relaciones energéticas y de seguridad regional.

Conservar margen de maniobra frente a Rusia y China, presentes en Venezuela.

Rubio ha calificado a Machado como una líder opositora “fantástica”, pero también ha señalado que gran parte del movimiento opositor “ya no está presente” en Venezuela lo cual limita su capacidad organizativa y territorial. Esto tiene dos consecuencias inmediatas:

Refuerza a Delcy Rodríguez como socia preferente para Washington en esta etapa inicial.

como socia preferente para Washington en esta etapa inicial. Obliga a Machado a demostrar su utilidad no solo como símbolo sino también como operadora eficaz en una negociación compleja.

Al mismo tiempo, Rubio enfatiza que Estados Unidos está concentrado en lo que sucederá en las “próximas dos o tres semanas o meses” en Venezuela y cómo ese proceso se relaciona con sus intereses nacionales. El mensaje es claro: Washington marca el compás; ni Caracas ni la oposición tienen esa prerrogativa.

Posibles escenarios: liderazgo compartido, conflicto o cooptación

De este triángulo formado por Machado–Delcy–Rubio pueden surgir varios escenarios plausibles a corto plazo:

Liderazgo compartido con reglas claras Machado se afianza al mando sobre la oposición y entra a negociar con respaldo social. Delcy Rodríguez asegura que los mecanismos estatales no obstaculizan reformas mínimas. Washington acompaña con presión e incentivos económicos además del reconocimiento diplomático.

Choque de legitimidades El chavismo intenta establecer un CNE “nuevo” pero controlado. Parte de la oposición rechaza ese diseño acusando falta de cambios reales. Estados Unidos podría aceptar un acuerdo imperfecto buscando estabilidad; esto dejaría a Machado en una situación incómoda: dentro del proceso pero sin marcar agenda.

Cooptación y desgaste El gobierno de Rodríguez retrasa decisiones clave sobre el CNE. La negociación se extiende mientras los problemas económicos y sociales afectan a todos los actores involucrados. Machado podría quedar atrapada entre las exigencias urgentes de su base –que pide resultados inmediatos– y los movimientos lentos pero calculados del poder chavista.



En cualquiera de estos escenarios, la influencia decisiva del establishment estadounidense encabezado por Marco Rubio será crucial: podrán elevar a Machado como figura clave o relegarla a un papel secundario mientras pactan con Caracas una transición controlada.

Lo que está en juego para Venezuela

Al final del día, esta lucha no gira únicamente alrededor de nombres o cargos específicos; hay tres cuestiones fundamentales sobre la mesa:

Quién tiene control sobre el árbitro electoral .

. Quién establece la velocidad y profundidad del cambio político.

del cambio político. Quién saca partido internacionalmente del discurso sobre “restauración democrática”.

Si esta negociación liderada por Machado logra establecer un CNE creíble junto con unas elecciones presidenciales razonablemente garantizadas, Venezuela podría entrar en una fase frágil pero genuina hacia un pluralismo real. Si no es así, corremos el riesgo de caer nuevamente en otra transición fallida donde los mismos actores se reacomodan mientras «democracia» vuelve a ser solo una palabra vacía.

En este punto crítico, cada uno deberá asumir su papel –la firmeza estratégica de María Corina Machado, la flexibilidad calculada de Delcy Rodríguez y el pragmatismo frío de Marco Rubio– determinará si finalmente Venezuela se acerca a unas elecciones significativas o si regresa otra vez al mismo punto inicial.