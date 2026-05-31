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Alta tensión política y voto dividido marcan la jornada electoral

Máxima tensión en Colombia: la batalla por el poder se encamina a una segunda vuelta explosiva

Las encuestas anticipan una segunda vuelta entre bloques opuestos mientras el legado de Petro condiciona el futuro inmediato

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Petro no repite candidatura PD.
Archivado en: Gustavo Petro | Hispanoamérica | PD América

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Colombia acude a las urnas en una jornada clave para definir el rumbo político de los próximos cuatro años, en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre. El sucesor de Gustavo Petro no saldrá, previsiblemente, de esta primera cita electoral, ya que ningún aspirante parece en condiciones de superar el umbral necesario para evitar el balotaje.

Los sondeos coinciden en que la disputa se resolverá en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio, donde se enfrentarán los dos candidatos más votados de una contienda con hasta 14 aspirantes, aunque solo un puñado concentra la verdadera competencia.

En cabeza de la carrera aparece Iván Cepeda, figura clave de la izquierda y cercano al actual presidente. Su propuesta busca consolidar el proyecto político vigente con un enfoque en la lucha contra la corrupción estructural y una transformación del modelo productivo hacia el fortalecimiento del campo. Su perfil, ligado a la defensa de los derechos humanos y a los procesos de paz, lo posiciona como continuidad del petrismo.

Frente a él emerge con fuerza Abelardo de la Espriella, abogado mediático y representante de la derecha más dura, que ha construido su candidatura sobre un discurso de orden, autoridad y ruptura con organismos internacionales. Su programa apuesta por reforzar la seguridad, reducir el tamaño del Estado y reactivar sectores estratégicos como los hidrocarburos.

En un segundo plano, pero con opciones de influir en el resultado final, figura Paloma Valencia, heredera política del uribismo, que plantea un giro conservador en lo social y liberal en lo económico, con énfasis en seguridad e inversión privada. También destaca Sergio Fajardo, referente del centro político, que insiste en un modelo de gestión técnica, estabilidad fiscal y lucha contra el crimen organizado desde una perspectiva institucional.

Por su parte, Claudia López busca capitalizar su imagen como gestora y su discurso anticorrupción, intentando atraer a un electorado moderado en medio de un tablero cada vez más polarizado.

Aunque Cepeda lidera los estudios de intención de voto, el comportamiento de los indecisos —que ronda el 10%— y las alianzas de cara a la segunda vuelta podrían redefinir completamente el escenario. Algunos analistas anticipan que la derecha tendría ventaja en ese eventual cara a cara, mientras otras proyecciones apuntan a que el candidato oficialista podría imponerse en cualquier combinación.

Con el país dividido y múltiples visiones en disputa, la elección se perfila menos como una victoria inmediata y más como el inicio de una confrontación definitiva en las urnas.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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