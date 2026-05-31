Peter Thiel mueve ficha y aterriza en la Argentina de Milei como refugio estratégico

La geografía del dinero empieza a redibujarse y uno de sus protagonistas más influyentes ya ha elegido destino. Peter Thiel, referente de Silicon Valley y figura clave del pensamiento libertario en Estados Unidos, ha puesto rumbo a Argentina en un movimiento que combina cálculo financiero, afinidad ideológica y preocupación geopolítica.

El empresario no busca solo diversificar inversiones: su decisión responde también a la incertidumbre creciente en su país de origen. Mientras en California se debate endurecer la carga fiscal a las grandes fortunas, Buenos Aires emerge como una alternativa inesperada en el tablero global.

El cambio de narrativa sobre Argentina resulta central en esta apuesta. Durante años, el país fue sinónimo de inestabilidad, inflación y fuga de capitales. Sin embargo, el programa económico impulsado por Javier Milei —basado en ajuste fiscal, desregulación y apertura al mercado— comienza a modificar esa percepción entre inversores internacionales.

La jugada de Thiel no es simbólica ni superficial. De acuerdo con informaciones periodísticas, el fundador de Palantir adquirió una residencia en una de las zonas más exclusivas de la capital, trasladó temporalmente a su familia e integró a sus hijos en el sistema educativo local. Además, ha mantenido contactos directos con el propio Milei y con figuras clave del equipo económico.

Argentina, en este contexto, se perfila como algo más que un destino coyuntural: aparece como una especie de “plan alternativo” ante escenarios de tensión global. Thiel lleva años alertando sobre riesgos como conflictos internacionales o crisis tecnológicas, y ve en el Cono Sur una región relativamente alejada de esos focos.

El atractivo no se limita a lo ideológico. Algunos indicadores económicos comienzan a mostrar señales de estabilización: la inflación cede gradualmente, el frente fiscal mejora, aumentan las exportaciones energéticas y crecen las reservas. A esto se suma una estrategia oficial orientada a captar grandes patrimonios mediante incentivos e incluso esquemas de residencia vinculados a inversión.

La sintonía entre el presidente argentino y el inversor estadounidense es evidente. Ambos comparten una visión crítica del intervencionismo estatal y de los altos impuestos, y defienden modelos de mercado más radicales. Dentro del ecosistema libertario internacional, Argentina empieza a ser vista como un experimento en tiempo real.

Pero no todo es entusiasmo. La presencia de Thiel ha encendido críticas en sectores políticos que advierten sobre una creciente influencia del capital extranjero. Desde la oposición se cuestiona el alcance de estas inversiones y se plantean dudas sobre intereses estratégicos en áreas sensibles.

Más allá de la controversia, el movimiento del magnate envía una señal potente a los mercados. Un país históricamente marcado por la salida de capitales empieza, al menos en ciertos círculos, a captar la atención de grandes fortunas. Recursos como el gas, el petróleo o el litio refuerzan esa narrativa de oportunidad.

El trasfondo es más amplio: mientras varias economías occidentales avanzan hacia mayores regulaciones, Argentina intenta posicionarse como territorio de menor presión fiscal y mayor libertad económica. En ese contraste, la apuesta de Thiel sugiere que algo se está moviendo en el equilibrio global del capital.