Elecciones en Colombia: Gana el conservador De la Espriella y Petro se niega a aceptar los resultados

Colombia se encamina hacia una segunda vuelta cargada de incertidumbre y confrontación política tras unos resultados que han reconfigurado el panorama electoral. El abogado Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta con una votación contundente cercana al 43%, superando al candidato oficialista Iván Cepeda, que alcanzó alrededor del 40%. Ninguno logró la mayoría absoluta exigida, por lo que el desenlace se definirá el próximo 21 de junio.

El ascenso de De la Espriella no solo confirma el avance de una derecha más dura en el país, sino que marca un giro en el discurso político nacional. Con más de diez millones de votos, el aspirante consolidó un respaldo inédito apoyado en promesas de orden y confrontación directa contra la izquierda, en una línea que recuerda a liderazgos recientes en América Latina.

La ventaja obtenida, superior a los 600.000 votos, y la posible adhesión del electorado de la tercera candidata más votada, perfilan un escenario favorable para su candidatura. En su primera aparición tras los comicios, el líder político apeló a un mensaje simbólico y combativo, rodeado de su familia y reivindicando su figura bajo el emblema del “Tigre”, con un llamado explícito a derrotar lo que calificó como un régimen autoritario.

Sin embargo, el foco del país no se limita al pulso electoral. Apenas conocidas las cifras preliminares, el presidente Gustavo Petro encendió la polémica al rechazar la validez del preconteo divulgado la noche electoral. Sin aportar pruebas concretas, denunció supuestas irregularidades en el censo, asegurando que se habrían incorporado cientos de miles de votantes de forma inexplicable en los días previos.

El mandatario cuestionó directamente el sistema de transmisión de resultados y la participación de una empresa privada en el proceso, insistiendo en que los datos difundidos carecen de efecto legal. En Colombia, el conteo oficial se realiza posteriormente mediante escrutinios supervisados por autoridades judiciales, procedimiento que Petro considera el único válido.

En la misma línea, Iván Cepeda expresó reservas sobre los resultados iniciales, señalando inconsistencias en determinadas mesas y advirtiendo sobre un posible desfase significativo en el padrón electoral. Su equipo ha condicionado cualquier reconocimiento definitivo a la verificación exhaustiva de los votos.

La respuesta de De la Espriella fue inmediata y frontal. Desde la costa Caribe, lanzó duras críticas contra el presidente y su contendiente, acusándolos de intentar desconocer la voluntad popular. En un tono elevado, advirtió sobre una posible reacción social si se cuestionan los resultados y pidió respaldo institucional para garantizar el orden democrático.

El país queda así atrapado entre dos frentes: una elección abierta que definirá su rumbo político y una creciente disputa sobre la legitimidad del proceso electoral.

El 21 de junio no solo se decidirá un nuevo presidente, sino también el equilibrio de poder en una Colombia cada vez más polarizada.