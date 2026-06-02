El “Tigre” irrumpe con fuerza y sacude la carrera presidencial rumbo a un choque decisivo

El mapa político colombiano dio un vuelco este domingo. Abelardo de la Espriella, abogado mediático y empresario sin trayectoria en cargos públicos, se consolidó como el candidato más votado en la primera vuelta presidencial, superando los diez millones de apoyos y alcanzando el 43% de los sufragios.

Vestido con la camiseta de la selección colombiana y bajo estrictas medidas de seguridad, el aspirante celebró su victoria parcial mientras se proyecta como la figura que aglutina a la derecha de cara al balotaje del 21 de junio. Su rival será el senador Iván Cepeda, representante de la izquierda y defensor de la continuidad del proyecto político impulsado por Gustavo Petro.

De la Espriella, que se presenta como un “outsider”, ha construido su candidatura con un mensaje frontal contra el crimen, el narcotráfico y la corrupción. Su propuesta gira en torno a una política de seguridad agresiva, que incluye desde la erradicación forzada de cultivos ilícitos hasta operaciones militares directas contra estructuras armadas ilegales, con apoyo internacional.

Su ascenso no ha estado exento de controversia. Mientras sus seguidores lo ven como un líder decidido capaz de restaurar el orden, sus críticos lo ubican en la extrema derecha por su retórica confrontativa y sus referencias a modelos como los de Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump. Desde su entorno rechazan esa etiqueta y hablan de “coherencia” basada en valores tradicionales y disciplina institucional.

El candidato ha hecho de la seguridad su principal bandera en un contexto de deterioro del orden público, fenómeno que muchos votantes atribuyen al fracaso de la política de “paz total”. Su narrativa ha logrado conectar con sectores desencantados que reclaman respuestas más contundentes frente a la violencia.

Detrás del fenómeno político también hay una estrategia digital eficaz. Antes incluso de oficializar su candidatura, De la Espriella ya había ganado visibilidad en redes sociales, donde posicionó su imagen de liderazgo fuerte y discurso directo.

Su trayectoria, sin embargo, alimenta el debate. Como abogado ha representado tanto a figuras polémicas vinculadas a escándalos de corrupción y paramilitarismo como a víctimas de abusos y causas sociales. Esta dualidad ha generado cuestionamientos, aunque su equipo insiste en que responde al ejercicio legítimo de la defensa legal.

En lo personal, su historia mezcla episodios de emprendimiento temprano, negocios en distintos sectores y una carrera jurídica que lo llevó a la exposición mediática. Hoy asegura financiar su campaña con recursos propios y el respaldo de sus empresas.

En paralelo, ha recibido apoyos clave de sectores políticos tradicionales, pese a su discurso contra “los de siempre”. Analistas coinciden en que estas alianzas reflejan la complejidad de gobernar en Colombia sin el respaldo de estructuras consolidadas.

La contienda final enfrentará dos visiones opuestas del país: una apuesta por la continuidad de las reformas sociales y otra por un giro radical en materia de seguridad y modelo económico. El pulso entre De la Espriella y Cepeda anticipa una de las elecciones más tensas y polarizadas de los últimos años.