El caimán cumple 95 años: el ocaso de Raúl Castro y la desintegración silenciosa de la revolución

La imagen de Raúl Castro soplando 95 velas refleja a la perfección la situación actual de Cuba: un liderazgo envejecido, un sistema agotado y una sociedad que ha perdido la fe en las promesas de la revolución. Aunque el poder formal parece trasladarse a otros rostros, la sombra del veterano general continúa influyendo en cada decisión.

En medio de una crisis económica que es la más severa desde el Período Especial, el relato oficial se aferra a la idea de resistencia frente al “imperialismo”. Sin embargo, la verdadera lucha se desarrolla entre los miembros de la élite y en los despachos de Washington, donde el senador Marco Rubio ha convertido la presión sobre el castrismo en uno de sus principales objetivos.

Raúl Castro, 95 años y un poder que no termina de irse

A pesar de haber dejado atrás su cargo como jefe del Estado en 2018 y como líder del Partido Comunista en 2021, en La Habana pocos dudan de que sigue actuando como el árbitro supremo del sistema. Su figura mantiene un peso simbólico y operativo que contradice cualquier narrativa sobre su retiro definitivo.

Controla los equilibrios más importantes dentro de las Fuerzas Armadas.

Conserva influencia sobre la cúpula del Partido Comunista.

Permanece como referente para la familia que maneja los resortes económicos más significativos.

Con su avanzada edad, el anciano líder está más cerca del arpa que de la guitarra, pero el mito del “Comandante en Jefe en la sombra” le permite seguir estableciendo límites: restricciones a la apertura económica, vigilancia estricta sobre la disidencia y veto a cualquier negociación política que ponga en entredicho el monopolio del partido único.

La sensación que se respira en la isla es paradójica: el régimen depende todavía del prestigio y el temor que inspira un hombre cuya capacidad para gestionar todo ya es limitada. Esta brecha entre autoridad formal y real alimenta las dudas sobre lo que sucederá cuando Raúl ya no esté.

El clan familiar: El Tuerto, El Cangrejo y La Lechuza

Al mismo tiempo, las miradas se centran en el círculo íntimo, ese clan familiar que empieza a ser mencionado con mayor frecuencia tanto por la prensa independiente como por exiliados:

“El Tuerto” : apodo dado a uno de los hijos de Raúl, vinculado a redes económicas y conexiones con altos mandos militares.

: apodo dado a uno de los hijos de Raúl, vinculado a redes económicas y conexiones con altos mandos militares. “El Cangrejo” : sobrenombre asociado a otro descendiente envuelto en asuntos de seguridad y negocios estatales.

: sobrenombre asociado a otro descendiente envuelto en asuntos de seguridad y negocios estatales. “La Lechuza”: figura femenina dentro del entorno familiar, conocida por su discreción pero también por su influencia en empresas clave.

Estos apodos circulan en análisis políticos y testimonios de exiliados como una representación condensada de una realidad: el castrismo opera como una dinastía que mezcla control político, militar y empresarial. No es solo un régimen ideológico; es una estructura patrimonial que gestiona hoteles, remesas, comercio exterior y sectores estratégicos bajo sociedades estatales opacas.

Este clan no solo protege sus riquezas y privilegios. También está haciendo méritos para garantizar su sucesión, moviendo piezas dentro del aparato de seguridad y las Fuerzas Armadas, donde realmente se decide quién manda en Cuba cuando Raúl ya no esté. Su objetivo es claro: asegurar que cualquier transición mantenga intactos sus intereses.

Díaz-Canel, un presidente atado a los deseos de Raúl

En medio de esta red se encuentra Miguel Díaz-Canel, el presidente presentado por el aparato como un relevo generacional. Sin embargo, muchos analistas lo ven más bien como un dirigente condicionado por el viejo general.

Las decisiones importantes aún se consultan con Raúl.

Su margen para actuar económicamente está limitado por el temor a perder control político.

Cualquier intento reformista tropieza con la desconfianza arraigada entre los más veteranos.

La fórmula es sencilla: Díaz-Canel gestiona las críticas mientras Raúl conserva su autoridad. El presidente aparece ante las cámaras defendiendo ajustes económicos y medidas represivas, mientras que la figura histórica permanece intocable como símbolo de la revolución. En las calles cubanas se escucha resumir esta relación con una frase clara: “Díaz-Canel obedece, Raúl decide”.

Una revolución que se desintegra por dentro

Detrás del discurso ideológico, la revolución empieza a desmoronarse ante datos contundentes:

La inflación erosiona los salarios estatales.

Las colas para acceder a productos básicos son ahora parte cotidiana.

La migración hacia EE. UU. y otros países ha alcanzado cifras récord estos últimos años.

La protesta del 11 de julio de 2021 marcó un punto sin retorno en el miedo social.

El régimen ha respondido con detenciones masivas, juicios exprés y penas severas; sin embargo, esta demostración de fuerza revela debilidad: necesita castigar cualquier desacuerdo para poder subsistir.

En lo económico, los intentos por abrir espacios al trabajo privado o a microempresas quedan asfixiados por controles excesivos, impuestos cambiantes y una dualidad monetaria que genera caos e incertidumbre. Las reformas llegan tarde y mal, atrapadas entre necesidades urgentes de divisas y una cúpula que reacciona instintivamente evitando perder control.

Un reciente reportaje reflejaba cómo este deterioro es palpable incluso en los espacios simbólicos del castrismo; barrios habaneros cada vez más deteriorados muestran una población resignada a sobrevivir mediante remesas, trueques o pequeños negocios informales.

La larga mano de Marco Rubio y la presión de Trump

Mientras el sistema se resquebraja desde adentro, la presión desde Washington ha sido determinante para acelerar esta asfixia económica. Durante el mandato de Donald Trump, gran parte del acercamiento promovido por Barack Obama fue desmontado:

Se reactivó el amparo legal para demandas contra empresas relacionadas con propiedades confiscadas.

Se endurecieron sanciones financieras y restricciones a viajes.

Se limitaron tanto envíos de remesas como actividades vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Detrás de esta postura firme destaca el senador republicano Marco Rubio, quien ha llegado a ser considerado uno de los arquitectos principales en torno a la política hacia Cuba. Sus argumentos pivotean sobre tres ideas clave:

El régimen utiliza cualquier alivio económico para fortalecer su aparato represivo. Las concesiones unilaterales no generan mejoras democráticas reales. Solo mediante sanciones combinadas con presión diplomática y apoyo a movimientos sociales se pueden lograr cambios auténticos.

Esta “larga mano” ejercida por Rubio ha continuado siendo relevante incluso tras cambios administrativos en Washington. A pesar de algunos ajustes humanitarios realizados por Joe Biden –como facilitar remesas o visados– evitó regresar completamente al deshielo propuesto por Obama; esto último debido al peso político del exilio cubano radicado en Florida.

El futuro inmediato: sucesión biológica y riesgo de vacío

Con Raúl Castro acercándose al final natural de su vida, el castrismo enfrenta un dilema clásico propio de regímenes personalistas envejecidos:

Si mantiene su núcleo duro bajo una lógica cerrada ante ataques externos puede enfrentar un colapso social debido al agotamiento económico.

Si decide abrirse demasiado podría perder ese control político tan celosamente guardado durante más seis décadas.

La estrategia actual parece orientarse hacia una sucesión biológica controlada: Díaz-Canel como cara institucional visible; el clan familiar asegurando continuidad; militares actuando como árbitros finales. No obstante, crisis estructural acumulada junto con presión externa e insatisfacción social dejan entrever escenarios menos predecibles; desde luchas internas hasta estallidos súbitos.

En este complejo tablero político, la figura del “caimán” cumplidos sus 95 años tiene tanto peso como lo tendrá su ausencia futura. El castrismo aún navega gracias a esa inercia personificada en él; sin embargo cada aniversario subraya cómo inexorablemente el tiempo juega contra sus pilares fundamentales. Y así Cuba observa cómo va extinguiéndose esa generación histórica sin tener claro qué sucederá después.

Fuentes: