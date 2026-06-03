Delcy silencia a Zapatero: el chavismo se calla tras la imputación del “campeón de la paz”

La situación es reveladora: hace apenas dos meses, el aparato propagandístico chavista exaltaba a José Luis Rodríguez Zapatero como “el campeón de la paz” en Venezuela. Sin embargo, hoy el régimen de Delcy Rodríguez ha borrado su nombre del discurso oficial, justo después de que la justicia española lo imputara por su supuesta implicación en el rescate de Plus Ultra.

Este silencio no es solo un vacío retórico. El Gobierno venezolano no ha pronunciado ni una palabra sobre la imputación del expresidente español, a pesar de que previamente lo presentaba como un mediador esencial en la liberación de presos y en los contactos con Europa. En Caracas y Madrid, muchos interpretan este silencio como una estrategia calculada.

Del héroe útil al nombre prohibido

Hasta hace poco, la narrativa chavista encajaba a la perfección:

Zapatero actuando como intermediario entre Caracas, Madrid y Bruselas.

actuando como intermediario entre Caracas, Madrid y Bruselas. Delcy Rodríguez como “arquitecta” de una apertura controlada.

Excaceraciones de presos políticos presentadas como pruebas de buena voluntad del nuevo ciclo chavista.

En enero, medios españoles informaban sobre cómo Zapatero llevaba meses negociando la liberación de detenidos en Venezuela, incluidos cinco españoles que finalmente regresaron a Madrid con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, llegó incluso a agradecer públicamente su mediación junto a Lula da Silva y Qatar.

Tras la imputación por el caso Plus Ultra, todo cambia:

La Audiencia Nacional cita al expresidente por supuestos cobros de comisiones ilegales relacionados con el rescate de la aerolínea.

La UCO accede a la sede del PSOE en Ferraz y el escándalo se convierte en un problema sistémico para la socialdemocracia española.

Zapatero se defiende en un vídeo donde afirma que “no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra” y niega haber gestionado nada para dicha compañía.

Desde ese momento, su nombre prácticamente ha desaparecido de los canales oficiales chavistas. El político que antes era ensalzado en Caracas como aliado estratégico ya no figura en comunicados, ruedas de prensa ni discursos centrales. A su vez, en España analistas observan que Zapatero ha disminuido su presencia pública y ha dejado de asistir a mítines y eventos del PSOE, tras ser señalado por las investigaciones policiales que apuntan a su círculo más cercano.

Negocios cruzados: Venezuela, Plus Ultra y el entorno de Zapatero

La imputación va más allá de un simple episodio diplomático. Se inscribe dentro de una trama económica que une:

El rescate de Plus Ultra , financiado con 53 millones de euros procedentes del erario público.

, financiado con 53 millones de euros procedentes del erario público. Las conexiones empresariales de Zapatero con individuos relacionados con Venezuela.

Los negocios familiares vinculados al país caribeño.

En España, miembros de la oposición recuerdan que el nombre del expresidente está asociado a posibles comisiones mediante empresas interpuestas y sociedades creadas durante los rescates. Las indagaciones apuntan hacia un “manejo dual” entre espacios privados y partidistas para dirigir operaciones económicas y políticas.

Al mismo tiempo, emergen detalles sobre los negocios de Zapatero en Venezuela:

El proyecto de videojuegos El Server, operando desde Venezuela y vinculado a la agencia comunicativa dirigida por las hijas de Zapatero, What the Fav , registrada en Panamá.

, registrada en Panamá. Contratos con gigantes tecnológicos como Huawei que también están conectados a esa empresa, levantando sospechas por sus vínculos con China y el uso de estructuras poco transparentes.

La imagen del “mediador desinteresado” se agrieta al superponerse estas capas. Las preguntas que surgen desde parte de la oposición venezolana y española son contundentes:

¿Existía un componente económico detrás de las gestiones ante el régimen chavista?

¿Recibía Zapatero dinero por cada preso liberado mientras el aparato represor continuaba torturando opositores?

¿Por qué crece su entorno empresarial precisamente en aquellos países que más necesitan legitimarse políticamente en Europa?

No hay evidencias públicas que confirmen pagos por cada liberación, pero la mera combinación entre intereses económicos, contactos políticos y servicios mediadores dentro de un régimen señalado por torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos alimenta las sospechas sobre los “amigos torturadores” cercanos al expresidente en Caracas.

El silencio desde Caracas y la sombra estadounidense

El mutismo de Delcy Rodríguez ante la imputación contrasta notablemente con el énfasis mostrado anteriormente sobre su “relación estrecha” con Zapatero. Este último reconoció ante el Parlamento tener un vínculo cercano con la mandataria venezolana.

Ahora, mientras el chavismo borra su nombre del relato oficial, surge otra interpretación: ¿está Venezuela colaborando encubiertamente con Estados Unidos a expensas del viejo aliado europeo? Diversas informaciones sugieren:

Un papel crucial por parte de las autoridades estadounidenses para rastrear fondos y movimientos bancarios relacionados con Zapatero y empresas asociadas a él; flujos detectados a través de un banco suizo utilizado para blanquear capitales venezolanos, iraníes y rusos.

Indagaciones financieras sobre redes que combinan petróleo proveniente de PDVSA, intermediarios panameños y estructuras rusas para mover dinero hacia partidos políticos europeos afines .

Este panorama se alinea con un patrón reciente:

Washington intensifica la presión sobre redes corruptas vinculadas a Caracas y élites extranjeras. El nuevo liderazgo chavista busca mostrarse más pragmático e inclinado hacia concesiones selectivas para aliviar sanciones. Mediadores históricos como Zapatero dejan ser activos útiles para convertirse en cargas prescindibles.

En este contexto, la “desaparición” del léxico oficial chavista actúa como una señal ambivalente: internamente indica que nadie está a salvo cuando el régimen necesita sacrificar piezas; externamente sugiere que Venezuela puede colaborar siempre que otros asuman las consecuencias políticas.

La oposición llena el vacío

Mientras el Gobierno venezolano permanece callado, otros actores toman protagonismo:

La prensa independiente tanto venezolana como española expone las conexiones empresariales y los movimientos recientes de Zapatero en Caracas; sus encuentros con Delcy Rodríguez junto al crecimiento empresarial relacionado con su familia .

tanto venezolana como española expone las conexiones empresariales y los movimientos recientes de Zapatero en Caracas; sus encuentros con Delcy Rodríguez junto al crecimiento empresarial relacionado con su familia . La oposición venezolana critica la utilización política detrás de las excarcelaciones, reconociendo alivio para las familias pero subrayando que el aparato represivo sigue intacto .

critica la utilización política detrás de las excarcelaciones, reconociendo alivio para las familias pero subrayando que el aparato represivo sigue intacto . En España, líderes críticos ponen en duda la legitimidad del expresidente socialista actuando durante años como mediador ante una dictadura mientras su círculo tejía relaciones económicas con ese mismo régimen .

Esa disonancia rompe cualquier intento por imponer un silencio cómodo. El “campeón de la paz” que posaba junto a líderes chavistas defendiendo públicamente la narrativa oficial ahora enfrenta otra realidad: es un político potencialmente responsable ante la justicia por negocios oscuros relacionados con una dictadura conocida por torturar a los mismos opositores que él afirmaba ayudar .

La evolución del caso no solo definirá el futuro judicial del exmandatario español sino también marcará las consecuencias políticas derivadas al confundir mediación con negocio dentro uno de los experimentos autoritarios más controlados del continente americano. Porque más allá del silencio impuesto por Delcy, ya resuena fuertemente esa serie interminable de preguntas tanto al sur como al norte del Atlántico.