Lula estalla contra Washington y señala a Marco Rubio como “hostil a América Latina”

La frágil relación entre Brasil y Estados Unidos volvió a deteriorarse tras un nuevo episodio de fricción comercial que ha encendido las alarmas en ambos lados del continente. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva arremetió con dureza contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de actuar contra los intereses de América Latina en medio de las advertencias de Washington sobre la imposición de aranceles a productos brasileños.

El detonante fue el anuncio de posibles gravámenes de hasta el 25% a exportaciones de Brasil, sustentado en acusaciones de prácticas comerciales cuestionadas en ámbitos como la economía digital, la propiedad intelectual y la gestión ambiental. La reacción de Lula no se hizo esperar: denunció que la decisión llega cuando aún estaba en curso un proceso de negociación directa con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien había pactado un plazo de un mes para resolver las diferencias.

El mandatario brasileño sugirió que la postura más dura dentro de la administración estadounidense podría estar influenciada por Rubio, ausente en su reciente encuentro con Trump. En ese contexto, dejó entrever que el giro en la política comercial de Washington no responde únicamente a los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral.

La crisis se produce en un momento políticamente sensible para Brasil. Lula aspira a un nuevo mandato en las elecciones de octubre, donde se perfila como principal contendiente Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Este último mantiene una estrecha relación con Trump, lo que añade un componente geopolítico a la disputa interna brasileña.

De hecho, el propio Flávio Bolsonaro viajó recientemente a Washington, donde sostuvo reuniones con Trump y Rubio. Aunque aseguró haber abogado contra las sanciones comerciales, admitió que existe desconfianza hacia Lula en sectores del poder estadounidense.

El cruce de acusaciones escaló aún más cuando el presidente brasileño calificó de “traición” cualquier intento de solicitar injerencia extranjera en asuntos internos. Sus palabras evidencian la creciente polarización política en Brasil, amplificada ahora por la tensión internacional.

Este nuevo choque se suma a otro golpe reciente: la decisión de Estados Unidos de catalogar a dos de las principales organizaciones criminales brasileñas como grupos terroristas, una medida rechazada tajantemente por Brasilia.

Mientras tanto, Trump volvió a mostrar públicamente su cercanía con Jair Bolsonaro, a quien elogió como una figura comprometida con su país, reforzando así una alianza que sigue influyendo en el tablero político regional.