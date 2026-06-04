Trump irrumpe en la carrera presidencial colombiana y respalda al polémico “Tigre”

El escenario electoral en Colombia ha dado un giro inesperado tras la entrada directa de Donald Trump en la contienda. El líder republicano anunció públicamente su apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, a pocos días de la decisiva segunda vuelta presidencial.

Desde su red Truth Social, Trump celebró el desempeño de De la Espriella en la primera ronda, donde se impuso con el 43,74% de los votos frente al 40,90% obtenidos por el aspirante de izquierda Iván Cepeda. Ambos se enfrentarán el próximo 21 de junio en una votación que ahora adquiere dimensión internacional.

El mandatario estadounidense no escatimó elogios hacia el candidato colombiano, al que describió como un líder capaz de dinamizar la economía, fortalecer el comercio, combatir el crimen y frenar el narcotráfico. Sin mencionarlo directamente, lanzó duras críticas contra Cepeda, al que calificó como representante de la “izquierda radical marxista”.

Trump también dejó claro que el resultado electoral será clave para el futuro de las relaciones entre Bogotá y Washington, y aseguró que su respaldo a De la Espriella es “total y absoluto”, destacando además la cercanía política entre ambos.

La respuesta del candidato no se hizo esperar. En un mensaje difundido en redes sociales, De la Espriella agradeció el apoyo y prometió una alianza sin precedentes con Estados Unidos en materia de seguridad y comercio. “Vamos a trabajar como nunca antes lo ha hecho Colombia con un gobierno estadounidense”, afirmó.

Conocido como “El Tigre”, el aspirante ha construido su campaña en sintonía con figuras de la derecha internacional. Incluso, durante la contienda electoral viajó a Estados Unidos, donde se celebraron reuniones con líderes republicanos y altos funcionarios del Departamento de Estado.

Sin embargo, el respaldo de Trump ha encendido las alarmas en el Gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro denunció lo que considera una injerencia extranjera en el proceso democrático del país. A través de X, advirtió que este tipo de intervenciones ponen en riesgo la soberanía nacional y llamó a los ciudadanos a votar “sin presiones externas”.

Petro, aliado político de Cepeda, aguantó su discurso al señalar que la libertad de Colombia no debe verse comprometida por intereses internacionales, en un momento clave para el rumbo político del país.

La irrupción de Trump en la campaña colombiana no es un hecho aislado. Desde su regreso al poder en 2025, el republicano ha mostrado un patrón de apoyo a candidatos conservadores en la región, respaldando opciones políticas en Argentina, Chile, Honduras y Brasil.

Ahora, Colombia se convierte en el nuevo escenario de esta estrategia, en una elección que ya no solo definirá el futuro del país, sino también su posición en el tablero geopolítico continental.