Keiko Fujimori cierra filas y lanza una advertencia: “El país elige entre estabilidad o caer en el caos”

En el tramo final de la campaña electoral, Keiko Fujimori endureció su mensaje y planteó la segunda vuelta como una disyuntiva crucial para el futuro del Perú. La líder de Fuerza Popular apeló al voto de los indecisos con un discurso centrado en la unidad nacional frente a lo que describió como una deriva de confrontación impulsada por su adversario, el izquierdista Roberto Sánchez.

Durante su acto de cierre, la candidata insistió en que el país necesita superar la polarización y reconstruir puentes tras años de inestabilidad política. Perú, recordó, ha tenido una sucesión vertiginosa de presidentes en la última década, un contexto que, según sostuvo, exige liderazgo firme y capacidad de consenso.

Fujimori se comprometió a encabezar un proceso de reconciliación, asegurando que su eventual gobierno tendrá una duración limitada a un solo mandato. En su intervención también reconoció la desconfianza de parte del electorado, pero pidió priorizar el futuro del país por encima de las diferencias políticas.

En materia de seguridad, uno de los ejes centrales de su campaña, prometió una ofensiva directa contra la criminalidad y el avance del crimen organizado. Aseguró que asumirá personalmente el liderazgo de esta lucha, con el objetivo de devolver el control de las calles y garantizar el orden público.

La candidata también defendió un enfoque económico orientado a reactivar el crecimiento, atraer inversiones y estabilizar los precios de productos básicos, en contraposición a las propuestas de su contendiente, a las que calificó de inciertas y perjudiciales para la economía.

En paralelo, destacó el respaldo de figuras políticas como Rafael López Aliaga, así como el trabajo de su equipo técnico, al que presentó como garantía de experiencia para afrontar la crisis institucional y social que atraviesa el país.

El pulso electoral se mantiene ajustado, aunque con ligera ventaja para Fujimori según los últimos sondeos. Un estudio de CPI le otorga un 32,5% de intención de voto frente al 29,1% de Sánchez, mientras otra encuesta del IEP amplía la diferencia a seis puntos. Sin embargo, el elevado número de indecisos y votos en blanco mantiene abierto el desenlace de una elección marcada por la incertidumbre.