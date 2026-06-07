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Elecciones en Perú

Más de 200.000 peruanos votan en España en las elecciones generales de Perú

En IFEMA se habilitaon 212 mesas y, pese a retrasos iniciales por la falta de algunos miembros de mesa, la jornada avanzó con fluidez

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La jornada electoral en Madrid para las elecciones generales del Perú transcurrió con normalidad y una alta participación de la comunidad peruana residente en España. Aunque al inicio se registraron algunos retrasos por la inasistencia de miembros de mesa, el proceso logró estabilizarse rápidamente gracias a su reemplazo, lo que permitió que la votación se desarrollara con fluidez durante el día.

Más de 105.000 peruanos estaban habilitados para votar en Madrid, dentro de 1.210.813 electores peruanos en el extranjero.

En el recinto de IFEMA se habilitaron 212 mesas de votación, donde el flujo de electores fue constante y, según informó el cónsul general, el proceso se llevó a cabo de manera tranquila.

En total, más de 105.000 peruanos estaban habilitados para votar en Madrid, dentro de un padrón de 1.210.813 ciudadanos peruanos en el extranjero llamados a participar en estos comicios.

Peruanos en Madrid. Foto: Paul Monzón

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