Washington denuncia una operación financiada por el narcotráfico para derrocar al gobierno boliviano

La administración de Estados Unidos, junto a sus aliados del bloque denominado Escudo de las Américas, denunció este viernes la existencia de maniobras dirigidas a desestabilizar al Ejecutivo boliviano, señalando que estas acciones estarían siendo sostenidas con recursos provenientes del narcotráfico y redes criminales internacionales.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente agitación social en Bolivia, donde desde hace más de un mes distintos sectores —entre ellos campesinos, trabajadores, mineros, transportistas y docentes— mantienen protestas por la falta de productos básicos, medicamentos y combustible, en lo que se considera la crisis económica más severa del país en décadas.

En un comunicado conjunto firmado por trece países, la coalición expresó su apoyo al presidente Rodrigo Paz y defendió la legitimidad de su mandato. El documento subraya que no se debe permitir que acciones violentas o presiones callejeras alteren el resultado expresado en las urnas por la ciudadanía boliviana.

Asimismo, los firmantes insistieron en que quienes estén detrás del financiamiento irregular de las protestas deben enfrentar consecuencias legales, y llamaron a los sectores sociales a canalizar sus demandas a través del diálogo institucional ofrecido por el gobierno.

Una alianza con agenda de seguridad

El Escudo de las Américas fue constituido en marzo tras una cumbre impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump en Florida. El bloque agrupa a gobiernos de línea conservadora con el objetivo de coordinar políticas de seguridad regional, especialmente contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Dentro de esta estrategia, Washington ha dejado clara su intención de intervenir en la región si considera amenazados sus intereses o los de sus aliados. En ese marco, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró recientemente que Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la crisis boliviana, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó un incremento del respaldo logístico al gobierno de Paz.

Este es el segundo posicionamiento conjunto emitido por la alianza en las últimas semanas. Además de Estados Unidos y Bolivia, el documento cuenta con el respaldo de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.