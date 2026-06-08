Elecciones en Perú: empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Perú atraviesa uno de los procesos electorales más inciertos de su historia reciente. Con más de 27 millones de ciudadanos convocados a las urnas, la segunda vuelta presidencial perfila un desenlace extremadamente ajustado que podría demorarse semanas en confirmarse.

La disputa enfrenta a dos figuras que encarnan proyectos políticos antagónicos: Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Ambos han polarizado al electorado en una contienda marcada por la desconfianza, la fragmentación y el desgaste institucional.

Los primeros datos reflejan un empate técnico. El conteo rápido difundido tras el cierre de las mesas sitúa a Sánchez con un 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori, dentro del margen de error. Este tipo de medición, basada en una muestra representativa de mesas electorales, ha sido tradicionalmente un indicador fiable en el país.

Sin embargo, el escrutinio oficial cuenta otra historia provisional. Con cerca de la mitad de las actas contabilizadas, Fujimori aparece por delante con algo más del 52%, aunque se espera que la incorporación de votos procedentes de zonas rurales —donde Sánchez tiene mayor respaldo— reduzca esa ventaja.

La incertidumbre no es nueva. Ya en la primera vuelta, celebrada en abril, el proceso estuvo marcado por retrasos, cuestionamientos y denuncias que demoraron la proclamación de resultados durante semanas. En este contexto, las autoridades electorales han advertido que el resultado final podría no conocerse hasta mediados de julio.

Parte de esa demora responde a nuevos mecanismos de control que obligan a revisar en detalle las actas observadas o impugnadas. Además, el despliegue de más de 55.000 observadores, incluidos equipos internacionales, refleja la sensibilidad del proceso.

Más allá de los números, el resultado dependerá en gran medida de la participación. Mientras Fujimori necesita una alta movilización en Lima y zonas urbanas, Sánchez confía en el voto rural y del sur del país. Este equilibrio territorial podría inclinar la balanza.

El rechazo hacia ambos candidatos también juega un papel decisivo. Por un lado, el antifujimorismo sigue muy presente, asociado al legado autoritario del expresidente Alberto Fujimori. Por otro, Sánchez arrastra el desgaste de su cercanía con Pedro Castillo, cuya gestión terminó en crisis política y condena judicial.

La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones del electorado. El aumento de homicidios y los miles de casos de extorsión registrados en el último año han impulsado propuestas de línea dura, especialmente desde el entorno de Fujimori, que plantea medidas como la intervención militar contra el crimen organizado.

Frente a ello, Sánchez propone una mayor intervención del Estado en la economía y una redistribución de la riqueza, aunque en la recta final de campaña moderó su discurso para tranquilizar a los mercados y garantizar estabilidad macroeconómica.

Ambos candidatos llegan además con controversias a cuestas. Fujimori estuvo vinculada a un caso de financiación irregular que fue archivado, mientras que Sánchez enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en campañas pasadas, acusaciones que rechaza.

Sin embargo, el verdadero desafío podría comenzar después de las elecciones. La fragmentación del Congreso y la falta de mayorías claras anticipan un escenario complejo para cualquier ganador. En los últimos años, el país ha experimentado una constante tensión entre poderes, con destituciones presidenciales y crisis recurrentes.

El malestar ciudadano es evidente, especialmente entre los jóvenes, que representan una parte significativa del electorado y que han protagonizado protestas recientes contra la corrupción, la inseguridad y la desigualdad. Muchos de ellos dudan de que cualquiera de los dos candidatos pueda ofrecer soluciones reales.

Así, Perú no solo elige presidente, sino que se enfrenta a una encrucijada más profunda: la de reconstruir la estabilidad política en medio de una polarización que no deja de crecer.