Rodrigo Paz denuncia que “narcoterroristas” están detrás de las movilizaciones contra su gestión

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, elevó el tono este lunes frente a la escalada de disturbios en el país, señalando que detrás de las protestas se encuentran estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. En un mensaje contundente, aseguró que el Estado hará respetar la ley y advirtió que quienes promueven la violencia “no quedarán impunes”.

La declaración se produjo tras la promulgación de una normativa que regula la aplicación del estado de excepción, herramienta constitucional que permitirá al Ejecutivo actuar con mayor eficacia ante situaciones que amenacen el orden público. La medida habilita, entre otras acciones, el despliegue de fuerzas militares para resguardar la seguridad y restablecer la circulación en las principales rutas del país.

Desde hace más de un mes, distintos sectores mantienen bloqueos que han paralizado la economía y generado un impacto directo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El desabastecimiento de productos básicos, el alza de precios y la presión sobre servicios esenciales han provocado un creciente malestar social.

El gobierno ha denunciado que estos bloqueos no responden únicamente a demandas sociales legítimas, sino que están siendo instrumentalizados por grupos con intereses ilegales. Según las autoridades, recientes enfrentamientos dejaron varios policías heridos por armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de la infiltración de organizaciones delictivas.

Durante el acto oficial en el Palacio de Gobierno, acompañado por altos mandos militares y policiales, Paz reafirmó su compromiso con la democracia y la Constitución. Subrayó que la seguridad nacional no puede quedar a merced de actores que buscan desestabilizar el país.

Mientras tanto, en ciudades como La Paz y El Alto, la población enfrenta las consecuencias de los bloqueos: largas filas para adquirir combustible, escasez de medicamentos y alimentos con precios duplicados. Diversos sectores ciudadanos han comenzado a movilizarse en rechazo a estas medidas de presión, exigiendo la normalización del país.

El Ejecutivo también ha señalado al expresidente Evo Morales como uno de los impulsores políticos de la crisis, acusándolo de alentar acciones que ponen en riesgo la institucionalidad democrática. Desde el gobierno se insiste en que Bolivia no puede retroceder hacia prácticas que comprometan su estabilidad.

En este contexto, la administración de Paz defiende sus reformas económicas como pasos necesarios para superar la crisis heredada, marcada por el agotamiento de reservas internacionales y políticas de subsidios insostenibles. Las autoridades sostienen que las decisiones adoptadas buscan sentar las bases de una recuperación sólida y duradera.

La situación sigue siendo tensa, pero el gobierno reafirma su determinación de garantizar el orden, proteger a la ciudadanía y encauzar al país hacia un escenario de estabilidad y crecimiento.