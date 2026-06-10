Huida de gigantes hoteleros agrava el colapso económico de Cuba

La salida escalonada de grandes cadenas hoteleras internacionales ha intensificado la ya profunda crisis que atraviesa Cuba, golpeando de lleno a uno de los pilares clave de su economía: el turismo.

La española Meliá anunció el cierre inmediato de operaciones en 15 de los 34 hoteles que gestionaba en el país, especialmente aquellos vinculados a Gaviota, la empresa turística controlada por el conglomerado militar Gaesa. Antes, Iberostar había reducido drásticamente su presencia al renunciar a 12 de sus 16 establecimientos, mientras que la canadiense Blue Diamond optó por abandonar completamente el mercado cubano. A esta retirada se sumó Archipelago International, que eliminó su marca Aston de varios hoteles, incluidos algunos de los más exclusivos de La Habana.

El éxodo empresarial coincide con un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone sanciones a empresas con vínculos económicos con Gaesa, dando de plazo hasta el 5 de junio para cortar relaciones. Sin embargo, las compañías afectadas no atribuyen su decisión únicamente a Washington: también señalan problemas legales, el deterioro de las condiciones operativas y la grave crisis energética en la isla.

En Cuba, los hoteles suelen ser propiedad del Estado, que delega su gestión en firmas extranjeras. Estas aportan marca, promoción internacional, sistemas de reservas y estándares de calidad que han sido clave para atraer visitantes durante años. Sin esas redes, el sector pierde una de sus principales ventajas competitivas.

Aunque los establecimientos no cerrarán necesariamente, ya que pueden seguir operando bajo administración estatal, el problema central pasa a ser la falta de clientes. Cuba cuenta con unas 80.000 habitaciones hoteleras, muchas de ellas dependientes del flujo turístico internacional que ahora se ha desplomado.

Las cifras reflejan el deterioro: entre enero y abril de 2026, el país recibió apenas 328.608 turistas, un descenso del 55,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La caída se ha visto agravada por apagones frecuentes, escasez de combustible y la suspensión de rutas aéreas, factores que han reducido el atractivo del destino incluso para mercados tradicionales como Canadá y España.

La combinación de infraestructuras sobredimensionadas y baja demanda plantea un dilema urgente para las autoridades: mantener abiertos hoteles con altos costos o concentrar la actividad en menos instalaciones. Además, la falta de recursos amenaza el mantenimiento de complejos turísticos construidos durante años de expansión.

El impacto va más allá del turismo. La presión de las sanciones estadounidenses también está afectando a bancos, proveedores y otras empresas extranjeras, dificultando la inserción de Cuba en los mercados internacionales. Incluso medidas recientes como la suspensión de pagos con Visa y Mastercard reflejan el creciente aislamiento financiero.

En este escenario, economistas advierten de que la retirada de las grandes hoteleras no solo debilita aún más el sector turístico, sino que puede acelerar una reconfiguración del papel de Cuba en la economía global, en medio de tensiones geopolíticas y un futuro aún incierto para la isla.