Suspenden de sus funciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro

El escenario político colombiano ha entrado en una nueva fase de tensión tras la decisión de apartar provisionalmente al presidente Gustavo Petro mientras avanza una investigación en su contra. La medida, anunciada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, pretende mantener al mandatario fuera del ejercicio de sus funciones hasta la jornada electoral del próximo 21 de junio.

La resolución sostiene que la suspensión busca evitar posibles interferencias en el proceso investigativo, en el que se analiza una supuesta participación indebida del jefe de Estado en la campaña electoral. Sin embargo, el anuncio ha generado un rechazo inmediato dentro del propio Gobierno y en distintos sectores políticos, que consideran la decisión carente de fundamento legal.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue contundente al señalar que la comisión carece de autoridad para imponer una sanción de este tipo. Según se explicó, el procedimiento constitucional establece que solo el Senado puede suspender al presidente, y únicamente después de que la Cámara de Representantes formule una acusación formal.

Mientras tanto, Petro permanece en Nueva York, donde participa en actividades ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin haber pronunciado públicamente sobre la controversia.

El debate jurídico no ha tardado en intensificarse. Varios expertos coinciden en que la medida no tendría efectos legales, ya que excedería las competencias de la comisión. En esa misma línea, figuras políticas como el exsenador Roy Barreras han calificado la decisión de inconstitucional y sin aplicación práctica.

El trasfondo de este episodio se remonta a varias denuncias presentadas contra el presidente por su presunta implicación en actividades políticas durante la actual campaña electoral. La investigación fue abierta formalmente a finales de mayo, y desde entonces ha alimentado un clima de creciente polarización.

A medida que se acerca la segunda vuelta electoral, el caso añade incertidumbre a un momento clave para el país, donde la disputa ya no solo es política, sino también institucional.