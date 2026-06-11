Keiko Fujimori, impulsada por el voto exterior, recupera el primer puesto en la batalla por la presidencia de Perú

La etapa final del escrutinio en Perú ha dado un vuelco que pocos esperaban, pero que muchos temían: Keiko Fujimori ha vuelto a situarse en el centro del debate político al reducir, e incluso superar en algunos momentos, la ventaja de Roberto Sánchez, gracias a las actas que llegan desde el extranjero, especialmente de Europa y Estados Unidos. En un contexto de empate técnico, cada voto que llega desde la diáspora no solo cuenta, sino que redefine el panorama político del país.

El recuento avanza a paso lento, con actualizaciones que modifican miles de votos en cada corte. Los analistas tienen la mirada más puesta en Madrid, Nueva York o Buenos Aires que en Lima. Tradicionalmente, el voto exterior ha estado inclinado hacia opciones de derecha y ahora se ha convertido en el motor de la remontada de Fujimori y en una gran fuente de incertidumbre para la izquierda peruana.

Un final de infarto decidido fuera de Perú

Con más del 96 % de actas escrutadas, la diferencia entre Sánchez y Fujimori se ha mantenido durante horas en un margen de apenas unos pocos miles de votos. En diversos momentos del conteo, la candidata de Fuerza Popular ha logrado colocarse por delante en el registro de votos válidos, apoyada principalmente por:

El voto de peruanos residentes en Estados Unidos.

Las actas procedentes desde España.

Distritos de la diáspora que históricamente han sido conservadores como Japón o Argentina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que una buena parte de las actas que aún están pendientes provienen del exterior y corresponden a mesas observadas, justo aquellos segmentos que suelen favorecer a Fujimori. Esto explica cómo, a pesar de que Sánchez llegó a contar con una ventaja superior a los 30.000 votos, esta se ha reducido hasta cifras que caben en un estadio pequeño.

En esta fase crítica, un solo paquete de actas puede cambiar por completo la tendencia. No se trata simplemente de un giro dramático dentro del país; es un goteo constante de votos desde el extranjero que empuja a la derecha hacia el primer lugar.

España, el segundo frente clave de la elección

El voto procedente de España se ha convertido en uno de los indicadores más relevantes del recuento. No en vano, España es el segundo destino más importante para la migración peruana y representa un bloque electoral claramente inclinado hacia Fujimori.

Los datos oficiales revelan:

Un avance todavía limitado del conteo en España, con alrededor del 4 % de actas procesadas según uno de los últimos reportes.

Una clara distribución del voto: aproximadamente dos tercios han ido para Fujimori mientras que un tercio ha sido para Sánchez en las actas ya contabilizadas.

Cada nueva acta desde España refuerza la remontada fujimorista. En una elección tan ajustada donde las diferencias se cuentan por decenas de miles, lograr más del 60 % en un país con una comunidad peruana significativa convierte este flujo electoral en algo decisivo.

Este patrón refleja el comportamiento general observado entre los peruanos en el extranjero:

En las elecciones anteriores, Fujimori logró cerca de dos tercios del voto fuera del país.

En esta segunda vuelta, los datos parciales vuelven a mostrar márgenes amplios a su favor tanto en Estados Unidos como en España y Argentina.

Las actas en el exterior como motor de la remontada

Las actas provenientes del exterior no solo sostienen la candidatura de Fujimori; son clave para entender su remontada. El recuento ha seguido un esquema casi predecible:

Recuento inicial marcado por el voto doméstico donde Sánchez toma ventaja, especialmente en áreas rurales. Entrada gradual de actas extranjeras que cambian la tendencia y elevan el porcentaje obtenido por Fujimori. Estancamiento progresivo de la diferencia y cierre gradual hasta llegar al actual escenario donde hay empate técnico entre ambos candidatos.

Medios tanto peruanos como europeos han señalado que más del 50 % de las actas todavía pendientes están localizadas fuera del país o son consideradas observadas. En ambos casos, es muy probable que beneficien a Fujimori:

La diáspora suele votar mayoritariamente por opciones conservadoras.

Muchas actas observadas pertenecen a Lima y Callao, bastiones donde Fuerza Popular cuenta con apoyos superiores al 60 %.

En Japón, uno de los históricos símbolos del apoyo fujimorista, los datos son contundentes: más del 90 % han sido para Fujimori frente a menos del 10 % para Sánchez. Este tipo de márgenes multiplicados por decenas de circunscripciones exteriores explican cómo la derecha ha logrado reducir rápidamente una desventaja que parecía consolidada.

Qué se juega Perú en este recuento milimétrico

Esta disputa voto a voto tiene repercusiones que trascienden quién ocupará finalmente Palacio:

Define el peso político real que tiene la diáspora peruana dentro del país donde más de un millón viven fuera.

Reabre el debate sobre un sistema electoral cuya última etapa depende críticamente del flujo constante y escaso desde 73 países.

Refuerza la narrativa sobre Keiko Fujimori, quien vuelve a contender por la presidencia apoyada por un electorado exterior más acomodado y conservador frente a Roberto Sánchez, respaldado por regiones rurales y sectores urbanos vulnerables.

El desenlace final dependerá principalmente de tres factores:

La velocidad con la que lleguen las actas desde el extranjero.

La resolución sobre las actas observadas por los jurados electorales.

La capacidad tanto de Fujimori como Sánchez para aceptar cualquier resultado sin cuestionar la legitimidad del proceso electoral.

A corto plazo, esta remontada impulsada por el voto exterior—con especial protagonismo proveniente tanto desde España como Estados Unidos—ya está marcando esta elección como una de las más impredecibles en la historia reciente peruana. Y pase lo que pase al final del escrutinio, queda claro que la diáspora no solo observa su país desde lejos; también tiene poder decisivo sobre su futuro.