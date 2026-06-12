Alertan que sectores radicales preparan un estallido social si Keiko Fujimori gana las elecciones

A medida que avanza el escrutinio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha tomado la delantera y todo apunta a que el voto en el extranjero terminará consolidando su victoria en una elección extremadamente ajustada.

El cambio en la tendencia ha intensificado el clima de incertidumbre en un país ya profundamente dividido. Aunque aún quedan actas por resolver, la expectativa de un triunfo de Fujimori ha encendido alertas -según publica el Diaro Expreso de Lima– en sectores de seguridad e inteligencia ante posibles reacciones sociales.

Ex autoridades del sistema de inteligencia advierten que grupos políticos radicalizados de izquierda podrían rechazar el resultado si este no les favorece. Según el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, existe el riesgo de que se promuevan movilizaciones con potencial de derivar en violencia.

El exfuncionario señaló que ciertos movimientos recurren a estrategias de confrontación para generar crisis política, incluso a costa de la estabilidad institucional. En ese contexto, consideró clave que las fuerzas del orden refuercen las labores preventivas y de inteligencia para anticipar escenarios de conflictividad.

Rodríguez sostuvo que el estrecho margen electoral podría ser utilizado como argumento para cuestionar la legitimidad del resultado final. Por ello, insistió en la necesidad de que los actores políticos asuman una posición responsable y llamen a la calma a sus seguidores.

En la misma línea, el coronel (r) Max Anhuamán advirtió que ya se perciben señales de movilización desde sectores vinculados a la izquierda más radical. Indicó que algunos dirigentes han comenzado a posicionar un discurso de fraude antes de que concluya el conteo oficial.

Para Anhuamán, esta narrativa podría preparar el terreno para protestas masivas en caso de confirmarse la derrota. Además, alertó sobre el uso de mensajes simbólicos y acciones coordinadas para influir en la percepción pública y reforzar la idea de un resultado ilegítimo.

El especialista también recordó antecedentes en la región donde disputas electorales desencadenaron crisis políticas, subrayando la importancia de evitar que el Perú transite por un camino similar.

Por su parte, el general (r) Danilo Guevara remarcó que cualquier intento de alterar el orden constitucional debe ser enfrentado dentro del marco legal. Señaló que el respeto a las decisiones de los organismos electorales es fundamental para preservar la democracia.

Guevara también hizo un llamado a la clase política para priorizar la estabilidad del país. En su opinión, el próximo gobierno deberá asumir el reto de gobernar en un contexto de fuerte fragmentación social.

Mientras tanto, las autoridades locales han intensificado las medidas de seguridad, especialmente en Lima. El monitoreo permanente y las restricciones a manifestaciones buscan prevenir disturbios en zonas sensibles de la capital.

Con el desenlace cada vez más claro, el país enfrenta no solo la definición de su próximo presidente, sino también una prueba crucial: gestionar sus tensiones internas sin que estas escalen hacia episodios de violencia.