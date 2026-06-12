Keiko Fujimori se adelanta por la mínima y Perú enfrenta otro abismo electoral

La noche electoral en Perú se ha transformado en un interminable recuento voto a voto. Con casi todo el escrutinio concluido, Keiko Fujimori ha logrado superar a Roberto Sánchez por poco más de mil votos, en unas elecciones presidenciales tan reñidas como polarizadas.

Según los últimos datos proporcionados por la ONPE, Fujimori ha obtenido alrededor de 9,036 millones de votos (50,004%), frente a los 9,034 millones de Sánchez (49,996%), lo que se traduce en una diferencia de apenas 1.303 votos dentro de un padrón superior a 18 millones de electores. Los analistas coinciden en que esta disputa deja al país dividido casi en dos mitades exactas, con un resultado que podría tardar días, e incluso semanas, en ser oficial debido a las actas impugnadas y el voto desde el exterior.

Un recuento milimétrico y un país en vilo

El organismo electoral ha advertido que el cómputo final podría retrasarse debido a:

La revisión de cientos de actas observadas o impugnadas .

. La importancia del voto en el extranjero , que resulta muy favorable para Fujimori.

, que resulta muy favorable para Fujimori. Procedimientos legales que podrían alargarse y recordar el traumático cierre de la elección de 2021.

Con más del 98% de las actas contabilizadas, la ventaja de la candidata de Fuerza Popular se basa en:

El voto urbano de la costa, con especial énfasis en Lima.

El respaldo del voto exterior, desde España hasta Japón, donde la derecha peruana suele contar con una base sólida.

Por su parte, Sánchez, representante de Juntos por el Perú, resiste gracias a:

Amplias mayorías en el sur andino, donde las diferencias superan los 70 puntos en regiones como Puno.

Un apoyo rural que refleja el desgaste hacia las élites limeñas y el fujimorismo.

El panorama inmediato sugiere:

Días de tensión política hasta que la ONPE cierre el último porcentaje del escrutinio. Posibles conflictos legales ante el Jurado Nacional de Elecciones por las actas disputadas. Un gobierno que, sea cual sea su composición final, enfrentará una legitimidad débil y deberá pactar con sus opositores.

Keiko Fujimori: biografía política de una figura inagotable

A sus 51 años, Keiko Sofía Fujimori se presenta por cuarta vez a la presidencia, una tenacidad que la ha convertido en un rostro familiar dentro del panorama político peruano. Hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, su carrera pública comienza pronto: con solo 19 años y tras el divorcio parental, asumió el papel de primera dama de Perú entre 1994 y 2000.

Algunos momentos destacados de su trayectoria incluyen:

Su papel como primera dama (1994–2000) durante el gobierno paterno, marcado por la derrota a Sendero Luminoso y graves violaciones a los derechos humanos.

durante el gobierno paterno, marcado por la derrota a Sendero Luminoso y graves violaciones a los derechos humanos. Su elección como congresista (2006–2011) por Lima, donde obtuvo la votación más alta del país durante esos comicios.

por Lima, donde obtuvo la votación más alta del país durante esos comicios. La fundación y liderazgo del partido Fuerza Popular , uno de los aparatos políticos más organizados del país y clave en el Congreso durante más de diez años.

, uno de los aparatos políticos más organizados del país y clave en el Congreso durante más de diez años. Su participación como finalista en tres segundas vueltas: 2011, 2016 y 2021, todas perdidas por márgenes muy ajustados.

En lo personal, estudió Administración de Empresas en Boston University y obtuvo un MBA en Columbia University, ambos títulos conseguidos en Estados Unidos. En 2004 contrajo matrimonio con el empresario estadounidense Mark Vito, con quien tuvo dos hijas; sin embargo, este vínculo se rompió en 2022.

Su historia familiar es crucial para entender su figura: su madre, Susana Higuchi, denunció corrupción vinculada al entorno del expresidente Alberto Fujimori y posteriormente lo acusó de ordenar torturas contra ella. Esta fractura familiar marcó su adolescencia política e influye aún hoy sobre cómo maneja su legado paterno.

Cómo es Keiko Fujimori: estilo, discurso y legado

Quienes han seguido su trayectoria la describen como una política disciplinada, metódica y resistente al desgaste natural del tiempo. Su imagen durante la campaña combina:

Mensajes centrados en “orden” y “mano dura” contra el crimen, claramente anclados en la memoria colectiva del fujimorismo noventero.

Un tono que apela a “la reconciliación y unidad”, buscando suavizar los rechazos generados por su apellido.

Su programa político se caracteriza por:

Un fuerte conservadurismo social : oposición al aborto y a lo que denomina ideología de género en educación; rechazo al matrimonio igualitario.

: oposición al aborto y a lo que denomina ideología de género en educación; rechazo al matrimonio igualitario. Defensa férrea de la propiedad privada , así como del modelo económico liberal basado en la minería y atracción de inversión extranjera.

, así como del modelo económico liberal basado en la minería y atracción de inversión extranjera. Promesas contundentes para restaurar el orden ante la inseguridad creciente y el crimen organizado.

Esta combinación explica su capacidad para arrastrar un voto duro fiel; no obstante, también genera un rechazo sólido entre amplios sectores urbanos progresistas y parte del mundo rural andino marcado por las secuelas dejadas durante los años noventa.

Sombras judiciales y polarización permanente

Desde hace años pesa sobre Keiko una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con aportes provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. Este caso incluso le costó pasar por prisión preventiva y le restringió salir del país. A pesar de declararse inocente y denunciar persecución política, este expediente judicial se ha convertido en uno de los principales argumentos utilizados por sus adversarios.

A esto se suma la carga asociada a su apellido:

Su padre purga condena por violaciones a derechos humanos y corrupción.

Organizaciones feministas y defensores de derechos humanos le reprochan no haber reconocido como política estatal las esterilizaciones forzadas sufridas por mujeres pobres e indígenas durante los noventa.

Este contexto ayuda a explicar cómo incluso cuando el voto útil contra la izquierda juega a su favor sigue encontrando límites claros entre los electores; cada punto que logra avanzar entre los votantes urbanos parece costarle varios puntos entre aquellos del sur rural.

Curiosidades y paralelismos que alimentan el relato

La recta final hacia estas elecciones presidenciales ha generado algunas coincidencias que muchos peruanos interpretan casi como señales del destino:

A sus 51 años alcanza una ventaja similar a la obtenida por su padre cuando ganó la segunda vuelta electoral en 1990.

El 10 de junio marca tanto este recuento ajustado como también fue ese mismo día hace más de tres décadas cuando Alberto Fujimori alcanzó poder.

Además:

Se convierte en la primera mujer que llega tantas veces a una segunda vuelta presidencial en Perú.

que llega tantas veces a una segunda vuelta presidencial en Perú. Ha participado activamente en debates universitarios e intervenciones públicas como las realizadas en Harvard para proyectar una imagen moderna y pragmática pese al peso histórico sobre sus hombros.

Para algunos sectores conservadores regionales se ha transformado en símbolo resistente frente a nuevas izquierdas andinas; esto ha atraído apoyos explícitos desde líderes conservadores latinoamericanos.

¿Qué puede venir ahora?

Si Fujimori logra consolidar esta ventaja se enfrentará a:

Un Congreso fragmentado , donde Fuerza Popular tiene presencia pero carece de mayoría suficiente para gobernar sin establecer alianzas.

, donde Fuerza Popular tiene presencia pero carece de mayoría suficiente para gobernar sin establecer alianzas. Una oposición movilizada especialmente activa desde el sur andino; líderes sociales ya han advertido que no reconocerán un posible triunfo suyo.

La necesidad inminente de gestionar desde Palacio una causa judicial abierta cuya resolución puede impactar todo su mandato.

Si Sánchez logra revertir esta situación, Perú tendría otro presidente izquierdista con un margen estrecho junto con un fujimorismo fortalecido dentro del Congreso; un escenario propenso para nuevos choques institucionales.

Cualquiera sea el desenlace final, esa mínima diferencia hoy existente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deja claro que Perú sigue atrapado dentro misma grieta: aquella que divide a quienes ven al fujimorismo como garantía ordenada frente al crecimiento económico frente aquellos que lo consideran una amenaza latente para la democracia. El resultado final podría variar pero esa fractura seguirá presente al día siguiente del recuento.