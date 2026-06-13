EE. UU. elimina al ‘Niño Guerrero’, el legendario líder del Tren de Aragua,

Estados Unidos anunció la eliminación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el ‘Niño Guerrero’, en un ataque ejecutado en el sur de Venezuela. El propio Donald Trump informó de la operación durante la noche del viernes, asegurando que el Comando Sur llevó a cabo una intervención “rápida y letal” contra quien definió como uno de los criminales más peligrosos del continente. El mensaje iba acompañado de imágenes en las que se observa el impacto de un proyectil sobre una vivienda aislada, seguido de una intensa explosión.

Horas después, el Ejecutivo venezolano encabezado por Delcy Rodríguez confirmó el operativo, aunque con matices. Según su versión, la muerte del líder del Tren de Aragua se produjo en el marco de un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad, dentro de una acción conjunta en la que Estados Unidos aportó tecnología avanzada. Se trata de la segunda intervención militar estadounidense en territorio venezolano en 2026, tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año.

La ofensiva se enmarca en una campaña más amplia desplegada en la región del Orinoco, donde distintas mafias compiten por el control de explotaciones ilegales de oro. Desde principios de semana, unidades venezolanas habían intensificado su presencia en la zona con información de inteligencia proporcionada por Washington, y uno de los objetivos prioritarios era precisamente Guerrero.

El Tren de Aragua, organización nacida en la cárcel de Tocorón, evolucionó en pocos años hasta convertirse en una red criminal internacional con presencia en gran parte de Sudamérica. Sus actividades abarcan desde narcotráfico y trata de personas hasta secuestros y asesinatos por encargo. Su expansión lo convirtió en una de las principales amenazas de seguridad en países como Chile y Perú.

La figura del ‘Niño Guerrero’ estaba rodeada de incógnitas desde su fuga en 2023, cuando escapó de prisión a través de un sistema de túneles. Desde entonces, distintas hipótesis situaban su paradero dentro y fuera de Venezuela, en medio de sospechas sobre posibles vínculos o pactos con sectores del poder. Investigaciones judiciales en Chile incluso apuntaron a la participación indirecta de la organización en crímenes políticos en el extranjero.

Desde Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó que la operación refleja una cooperación inédita entre ambos países en la lucha contra el crimen transnacional. Trump, por su parte, subrayó que este golpe envía un mensaje claro: las organizaciones criminales ya no tendrán espacios seguros en la región.

El mandatario estadounidense dedicó la operación a varias víctimas atribuidas al Tren de Aragua en territorio estadounidense, reforzando el argumento de su administración de tratar a esta red como una organización terrorista global.