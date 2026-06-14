Roberto Sánchez agita las calles de Lima mientras el voto exterior impulsa a Fujimori hacia el poder

La noche en Lima ya no se cuenta en horas, sino en décimas de punto en el recuento y en el eco de las marchas que rodean el corazón político del país. Mientras Keiko Fujimori se acerca a la presidencia, el izquierdista Roberto Sánchez responde desde las calles y lleva su disputa a los tribunales, creando una atmósfera cargada de tensión, recuerdos del fujimorismo y la influencia inesperada del voto exterior, donde España juega un papel decisivo.

La crónica de estos días está marcada por un dato: con más del 98,5 % de las actas contabilizadas, Fujimori ronda el 50,051 % de los votos frente al 49,949 % de Sánchez, lo que supone una ventaja de unos 18.500 sufragios en un padrón que supera los 20 millones. Aunque se trata de un empate técnico en la práctica, es suficiente para que la candidata de Fuerza Popular proclame una “tendencia irreversible”, mientras su oponente denuncia irregularidades y se prepara para una larga batalla legal.

Calles encendidas y un comunista como símbolo

La imagen que empieza a consolidarse es la de cientos de seguidores de la izquierda radical marchando por el centro de Lima, acompañados por un despliegue policial que recuerda los peores momentos de la reciente crisis política. Según informan medios peruanos, estas movilizaciones se replican en otras ciudades clave:

Chiclayo

Arequipa

Puno

Ayacucho

El núcleo del descontento es evidente:

Demandar “transparencia en el escrutinio”

Cuestionar la legitimidad de un posible triunfo de Fujimori

Reforzar la narrativa sobre un fraude contra el sector popular

La figura de Roberto Sánchez, al que ciertos sectores de la derecha y medios conservadores tildan abiertamente de “comunista”, se ha convertido en un símbolo del descontento que trasciende esta elección: rechazo a las élites limeñas, recuerdos del autoritarismo noventero y frustración con un modelo económico que no ha logrado disminuir la desigualdad.

Por otro lado, Fujimori capitaliza el temor a la inestabilidad. Sus mensajes más recientes giran en torno a:

Seguridad ciudadana y “mano dura”

Recuperación económica rápida

Defensa del libre mercado frente al “salto al vacío” que representa la izquierda

La campaña, ya polarizada desde sus inicios, se ha transformado en un plebiscito sobre dos miedos: el regreso del fujimorismo al poder o la llegada de un gobierno de izquierda visto por muchos como demasiado radical.

Un resultado incierto: actas impugnadas y pulso institucional

La matemática electoral permanece abierta. El desenlace dependerá de 1.340 actas impugnadas u observadas que los organismos electorales deben revisar en los próximos días. El propio Sánchez ha solicitado anular centenares de mesas en regiones donde denuncia adulteraciones, lo cual anticipa un proceso tenso ante los jurados electorales especiales.

Algunos aspectos clave del momento son:

La ventaja mínima de Fujimori es suficiente para instalar la idea de victoria entre sus partidarios.

Las impugnaciones podrían demorar semanas para dar a conocer el resultado final, tal como ha sucedido en procesos anteriores.

La confianza en las instituciones está deteriorada después de años marcados por crisis presidenciales, vacancias exprés y choques entre el Ejecutivo y el Congreso.

Un margen tan estrecho convierte cada voto en una pieza valiosa. Ahí es donde entra el sufragio de los peruanos residentes en el extranjero, un factor a menudo pasado por alto pero que ahora cobra protagonismo.

El giro silencioso del voto exterior: España bajo la lupa

En tiempos recientes, el voto de la diáspora peruana ha crecido tanto numéricamente como visiblemente. Según la normativa vigente, aquellos peruanos cuyo DNI registra domicilio fuera del país están obligados a votar entre los 18 y los 69 años en las mesas asignadas por los consulados. Esto incluye a decenas de miles que residen en España.

La relevancia de este grupo se manifiesta en tres aspectos:

Peso numérico El voto exterior ya supera el millón de electores potenciales, concentrándose especialmente en países como España, Estados Unidos, Argentina o Chile.

En una elección decidida por menos de 20.000 votos, unas pocas ciudades pueden inclinar la balanza. Comportamiento político En esta segunda vuelta electoral, analistas destacan que los votos desde el exterior han favorecido más a candidaturas conservadoras, atraídas por mensajes sobre orden y estabilidad ante temores hacia cambios radicales en política económica.

Los primeros datos procedentes de centros votantes en Europa y Sudamérica indican mejores resultados para Fujimori comparado con Sánchez. El caso particular de España Desde ciudades como Madrid y Barcelona, se ha registrado alta participación; miles de peruanos han hecho colas durante horas para votar.

Informaciones difundidas por medios locales resaltan cómo estos votos han contribuido al “remonte” favorable para Fujimori durante el conteo oficial, especialmente tras ingresar actas desde el exterior que desplazaron a Sánchez del primer lugar.

El politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, ha subrayado que el voto desde fuera resulta crucial en elecciones reñidas; lejos de ser marginal puede determinar al vencedor. En redes sociales oficiales y campañas institucionales se ha repetido con énfasis que “el voto cruza fronteras”, dirigiendo mensajes concretos hacia comunidades europeas.

En este marco, reportajes como los publicados por Libertad Digital, donde se menciona cómo “el comunista Sánchez agita las calles ante la inminente victoria de Fujimori”, ayudan a entender cómo algunos sectores conservadores españoles interpretan esta elección peruana; conectando así su temor al populismo con las implicaciones políticas del sufragio emitido desde territorio español.

Perú entre manifestaciones, urnas y diáspora

El panorama actual refleja un país atrapado entre dos fuerzas:

La presión social proveniente de las calles donde Sánchez se erige como emblema para una izquierda reacia a aceptar otra derrota frente al fujimorismo.

La presión del recuento oficial donde el voto exterior —incluido aquel emitido desde España— ha impulsado a Fujimori hacia adelante reavivando además las discusiones sobre quién representa realmente a la mayoría.

En medio del caos institucional electoral intenta mantener su rumbo; revisando actas impugnadas y certificando un ganador bajo un clima marcado por desconfianza e incertidumbre. Lo que está en juego va más allá del simple hecho quién ocupará el Palacio Gobierno; también se cuestiona si Perú podrá aceptar un resultado tan ajustado sin romper nuevamente su delicado equilibrio democrático.

En este país donde cada voto puede tener repercusiones significativas, ver a un elector peruano votando desde Madrid o Barcelona pesa tanto como las marchas vibrantes por las calles del centro limeño; esa imagen marcará sin duda alguna lo que será esta nueva etapa política.

Fuentes