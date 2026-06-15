Colombia: el derechista De la Espriella toma ventaja sobre el izquierdista Cepeda a una semana de la segunda vuelta

La carrera presidencial en Colombia se ha intensificado y, a tan solo una semana de la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella se posiciona con ventaja sobre Iván Cepeda según las últimas encuestas.

La diferencia, que ronda los ocho puntos en dos sondeos difundidos el sábado, refuerza la noción de que el desenlace dependerá de movilizar al electorado indeciso y del trasvase de apoyos entre ambos bloques.

La lectura política es evidente: el candidato de la derecha se enfrenta a una izquierda que ha contado con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro a lo largo de toda la campaña, convirtiendo esta elección en un plebiscito sobre la continuidad o el cambio del proyecto oficialista.

La ventaja que dibujan los últimos sondeos

Los resultados de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo colocan a De la Espriella en un 52,6% y a Cepeda en un 45%, marcando una diferencia de 7,6 puntos; mientras que el voto en blanco se sitúa en un 2,4%.

Por otro lado, la encuesta de AtlasIntel para Semana otorga al candidato conservador un 50,9% frente al 43,1% de Cepeda, ampliando así la distancia hasta 7,8 puntos.

El contraste con la primera vuelta ayuda a entender este cambio en el clima electoral. El pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos y un 43,78%, frente a los 9,7 millones y el 40,98% que logró Cepeda. Aunque la diferencia fue corta, resultó suficiente para brindar al aspirante conservador una base sólida desde el inicio. Desde entonces, la campaña ha orientado sus esfuerzos hacia captar votantes que no se definieron claramente en la primera ronda.

Un duelo que ya es más ideológico que electoral

La campaña ha simplificado su mensaje hasta convertirse en una lucha entre dos bloques fácilmente identificables. Por un lado, De la Espriella ha intentado afianzar el voto en contra del petrismo con un discurso centrado en el orden, seguridad y ruptura con las políticas del gobierno. Por otro lado, Cepeda busca activar a su base progresista y atraer a aquellos votantes que ven en su candidatura una continuación del proyecto liderado por Petro.

Este contexto también explica el tono adoptado durante la campaña: más confrontación y menos matices. La fuerte carga simbólica que rodea el futuro de la izquierda en Colombia está presente. La segunda vuelta no solo determinará quién asume la Presidencia, sino también qué interpretación hará el país sobre el ciclo político iniciado en 2022.

Lo que puede mover el resultado

La participación de los votantes de Paloma Valencia y otros sectores conservadores podría fortalecer a De la Espriella.

y otros sectores conservadores podría fortalecer a De la Espriella. Cepeda necesita ampliar su apoyo entre indecisos y abstencionistas; varios estudios apuntan que este segmento es clave.

Aunque el voto en blanco sigue siendo bajo, podría tener peso si hay poca movilización en ambos bandos.

La campaña digital y los mensajes finales de cada candidato pueden influir en los electores más volátiles durante esta última semana.

En estos últimos días, Cepeda ha ajustado su estrategia comunicativa para atraer apoyos más allá de su núcleo fiel. Mientras tanto, De la Espriella busca consolidar su ventaja y convertirla en una tendencia irreversible. Este movimiento es crucial porque ahora entramos en una fase sensible: errores finales, pactos tácitos y cómo cada equipo mantendrá su narrativa hasta el 21 de junio.

El papel de Petro y el ruido de fondo

El respaldo del círculo cercano a Gustavo Petro hacia Cepeda ha añadido otra dimensión al enfrentamiento. Para algunos votantes, esta elección representa continuidad o ruptura; para otros, simboliza dos estilos diferentes de gobernar y dos modelos para el país. Esta tensión ha alimentado la polarización y ha dejado poco espacio para candidaturas intermedias o votos más técnicos.

Además, algunas interpretaciones periodísticas han destacado que la derecha llega más cohesionada que en anteriores elecciones. Esta unidad podría explicar cómo De la Espriella ha mejorado su posición para esta segunda vuelta. Si esa cohesión se mantiene firme, es probable que el aspirante conservador llegue al final con una ventaja considerable. No obstante, si Cepeda logra movilizar votos ocultos o activarse con fuerza a última hora, esa distancia podría acortarse.

Al final del día, serán los votantes indecisos quienes decidirán si desean continuidad o cambio o simplemente castigar al poder bajo cualquier forma. Y ahí radica lo esencial de esta elección: una prueba decisiva entre dos visiones distintas para Colombia.

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