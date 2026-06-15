EEUU sopesó detener a Zapatero en Dominicana para impedirle volar a la Venezuela chavista y ocultar pruebas

Hay una imagen de José Luis Rodríguez Zapatero que el imaginario colectivo español ha conservado durante años: la del expresidente afable, de declaraciones dulzonas sobre la paz, el diálogo y la reconciliación, el hombre que habla de Venezuela con la cadencia tranquilizadora de quien busca puentes donde otros solo ven trincheras.

Esa imagen, construida con paciencia durante una década y media, se está desmoronando esta semana a una velocidad que ni sus colaboradores más leales habrían imaginado.

Porque mientras Zapatero viajaba hacia Caracas para reunirse con los hermanos Rodríguez, en Washington se debatía la posibilidad de interceptarlo en su escala en República Dominicana. No para una entrevista incómoda. Para impedir que llegara a Venezuela con margen de maniobra para alterar o destruir pruebas sobre la trama chavista, el flujo de dinero y los regalos ostentosos que durante años han acompañado su papel de mediador internacional. Lo cuenta con todo lujo de detalles Isaac Blasco en Vozpópuli.

Eso no le ocurre al diplomático bienintencionado que su discurso describe. Le ocurre al hombre que Washington considera, sin matices, un facilitador del régimen de Nicolás Maduro.

La estrategia de Washington: máxima presión

Las autoridades estadounidenses llevan meses buscando vías legales para acorralar al expresidente, y el debate interno se ha movido en tres frentes simultáneos: alertas discretas a países aliados para limitar sus movimientos internacionales, activación de sanciones bajo la Ley Magnitsky y la lista OFAC que congelarían sus bienes y restringirían sus operaciones financieras, y la posibilidad, sobre la mesa, de una detención en tránsito en Santo Domingo aprovechando la cooperación jurisdiccional.

El detonante fue el envío de información por parte de Homeland Security Investigations a la Policía española sobre operaciones relacionadas con oro, petróleo y rescates empresariales vinculados a Caracas. Esa información ha llegado al juez José Luis Calama y ha alimentado una causa que ya no se mueve en el terreno de la sospecha sino en el de la documentación financiera contrastada.

En Washington no hay matices en la descripción: Zapatero es un actor fundamental en la legitimación internacional del chavismo y en negocios que van desde el rescate de Plus Ultra hasta operaciones opacas con materias primas. No el mediador de paz. El facilitador.

Las joyas que no encajan con ningún discurso de austeridad

En España, mientras tanto, el frente penal ha hecho añicos el blindaje político del expresidente. La UDEF descubrió en una caja fuerte oculta un conjunto de joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros: diamantes, esmeraldas, rubíes y otras piezas de alta gama que Zapatero atribuye a «regalos de países aliados» sin poder aportar un solo documento que lo acredite.

Ni actas de entrega. Ni registros protocolarios. Ni fechas. Ni circunstancias. El hombre que durante años predicó la transparencia y la regeneración democrática no puede explicar de dónde salieron joyas por valor de más de un millón de euros que guardaba en una caja fuerte.

La Fiscalía y el juez investigan dos vías: contrabando, por introducir piezas valiosas sin declaración aduanera, y fraude, por la falta de registro patrimonial y la incoherencia de su versión sobre herencias y regalos. Varios juristas estiman que solo por esto, contrabando y fraude relacionados con las joyas, Zapatero podría enfrentarse a penas acumuladas de hasta 11 años de prisión. Y eso es antes de sumar los cargos por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con Plus Ultra y sus negocios venezolanos.

«Bajo la mirada crítica de Trump»: el libro que lo retrata sin anestesia

Un nuevo libro, Zapatero bajo la mirada crítica de Trump, desmenuza cómo la administración republicana ha ido escalando su presión sobre el expresidente: desde el veto a su participación en cualquier negociación sobre el futuro de Maduro hasta las amenazas de sanciones personales y órdenes internacionales de arresto. La obra lo presenta como el primer expresidente democrático de un país occidental imputado por corrupción a este nivel.

En el Capitolio, senadores y congresistas republicanos no se andan con rodeos: lo llaman «socio del régimen» y exigen cortar cualquier interlocución oficial con él mientras presionan al Departamento de Estado y al Tesoro para activar todas las medidas disponibles.

Es difícil imaginar una distancia mayor entre esa descripción y la imagen pública que Zapatero ha cultivado durante quince años.

La estrategia de defensa: salvar a las hijas, contener el incendio

En la Audiencia Nacional, los abogados del expresidente han asumido que revertir su condición de imputado es ya prácticamente imposible. El tribunal ha dejado claro que la investigación está sólidamente respaldada por documentos del HSI, informes de la UDEF y rastros financieros que conectan Plus Ultra con operaciones venezolanas.

Ante ese escenario, el entorno de Zapatero ha cambiado de objetivo: ya no se trata de salvarlo a él, sino de proteger a sus hijas. Se han producido movimientos patrimoniales y estructuras societarias con familiares involucrados, diseñados para delimitar las decisiones sobre el origen de los fondos exclusivamente al propio Zapatero y un grupo reducido de colaboradores, negociar con la Fiscalía un margen de colaboración sin confesión plena, y sostener hasta el final la narrativa de que las joyas y el patrimonio proceden del uso diplomático habitual, aunque no haya un solo papel que lo demuestre.

Es la estrategia de quien sabe que el relato ya no puede salvarse del todo y busca, como mínimo, que el daño no se extienda a la siguiente generación.

El dilema de Bolaños y la hipocresía que no se puede tapar

El caso ha llegado al despacho del ministro Félix Bolaños, que afronta una decisión incómoda: validar o no la información remitida por Estados Unidos, que incluye correos electrónicos, movimientos bancarios y agendas que vinculan a Zapatero con operaciones chavistas e intermediarios como Rodolfo Reyes, que ya tiene orden internacional de arresto.

El Gobierno puede intentar frenar esa validación alegando dudas legales, o puede dejar que la Audiencia Nacional la incorpore directamente a las diligencias, asumiendo el coste político de que sea la propia justicia española la que acerque a un expresidente socialista a un juicio oral.

Mientras Washington observa cada vuelo entre Madrid, Santo Domingo y Caracas, la pregunta que sobrevuela todo esto es bastante simple: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse la imagen del diplomático bondadoso cuando los hechos documentados describen a alguien completamente distinto?

Zapatero lleva años con la cara de no haber roto un plato. Los documentos del HSI, las joyas sin papeles y las cuentas de Plus Ultra sugieren que ha estado, durante todo ese tiempo, ocupado en algo bastante distinto a la diplomacia desinteresada.