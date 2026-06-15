Keiko Fujimori se dispara en el tramo final y abre brecha sobre Roberto Sánchez en unas presidenciales de infarto

Las elecciones presidenciales en Perú están poniendo a prueba los nervios de todo un país. Con el conteo casi finalizado, Keiko Fujimori ha logrado dar un giro inesperado, colocándose por delante de Roberto Sánchez en una segunda vuelta que, como siempre, deja más interrogantes que respuestas.

De acuerdo con el informe oficial de la ONPE, con el 98,59% de las actas procesadas, Fujimori cuenta con el 50,052% de los votos válidos, frente al 49,948% que obtiene Sánchez. Esto representa una diferencia de 18.832 votos en una elección con más de 18 millones de sufragios emitidos. Es un momento decisivo: la derecha fujimorista asoma como ganadora mientras la izquierda se aferra a la esperanza de no rendirse.

Un país atrapado en el déjà vu electoral

Perú ya ha vivido situaciones similares. En 2016 y 2021, Keiko Fujimori se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno al perder ante Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente. Ahora, la líder de Fuerza Popular toma la delantera, aunque su margen sigue siendo tan estrecho que en otras latitudes podría considerarse irrelevante; sin embargo, en Perú es un terreno fértil para disputas políticas y legales.

En esta segunda vuelta:

El voto urbano, especialmente en Lima y las principales ciudades costeras, ha favorecido a Fujimori.

En contraste, el voto rural y las regiones andinas han dotado su respaldo mayoritariamente a Sánchez y a la coalición de izquierda Juntos por el Perú .

. Los sufragios desde el exterior han sido cruciales para que Fujimori lograra remontar en las últimas horas del recuento.

Lo ocurrido recuerda a otros cierres emocionantes en la región: primero fue Sánchez quien tomó ventaja cuando se había contado entre el 93% y el 94% del escrutinio, luego llegaron las actas del extranjero y de centros urbanos que catapultaron a Fujimori hasta alcanzar ese 50,052%. La diferencia llegó a ser tan solo de 1.300 votos en algún momento del conteo, pero ahora se ha afianzado en casi 19.000; aun así, sigue siendo un margen muy ajustado para un país tan dividido.

En este panorama, medios internacionales como la BBC han destacado que Perú se encuentra nuevamente ante una encrucijada muy similar a la vivida en 2021: una derecha asociada al legado de Alberto Fujimori frente a una izquierda que intenta posicionarse como alternativa al modelo económico predominante, todo esto en un clima marcado por la desconfianza institucional y una creciente fatiga democrática.

El número detrás del titular: qué significa una ventaja de 18.000 votos

Con casi el total de actas contabilizadas, este margen actual tiene múltiples implicaciones:

Es matemáticamente posible revertirlo , pero cada vez se torna más complicado: Aún quedan actas pendientes principalmente de zonas rurales y selváticas donde Sánchez ha tenido mejor desempeño, así como algunas actas del extranjero y mesas observadas. Para cambiar esos 18.832 votos con tan pocas actas restantes, la izquierda necesitaría porcentajes bastante elevados y que no prosperen impugnaciones contra mesas clave.

, pero cada vez se torna más complicado: La narrativa pública ya comienza a inclinarse hacia una victoria fujimorista : Dirigentes y simpatizantes de Fuerza Popular hablan sobre “madurez democrática” y abogan por “dejar atrás la incertidumbre”. Desde la campaña de Sánchez insisten en que “cada voto cuenta” y denuncian un presunto sesgo en ciertos centros de votación fuera del país, aunque sin pruebas concluyentes hasta ahora.

: El margen es suficiente para desatar una batalla legal : Cualquier bloque de actas anuladas o corregidas podría cambiar el resultado final. Los Jurados Electorales Especiales ya han comenzado audiencias públicas para resolver actas impugnadas bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) .

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En términos prácticos, la disputa ya ha comenzado a trasladarse desde las urnas hacia los tribunales, con ambos partidos preparando sus equipos legales y estrategias comunicativas.

Lo que se juega Perú más allá del recuento

El enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez trasciende una simple lucha por la presidencia. Al menos a corto plazo, reconfigura el mapa político peruano e impacta señales hacia los mercados, las Fuerzas Armadas y los socios internacionales.

1. Economía y modelo de país

Un potencial gobierno encabezado por Fujimori: Mantendría un esquema económico basado en el mercado con énfasis en minería, agroexportación y disciplina fiscal. Buscaría atraer inversores y organismos multilaterales para detener la fuga de capitales y estabilizar el tipo de cambio. Tendría que enfrentar un Congreso fragmentado pero probablemente más receptivo a temas económicos.

En caso de que Sánchez logre revertir los resultados: Se enfocaría en aumentar la presión fiscal sobre grandes empresas y renegociar condiciones dentro sectores extractivos. Promovería una agenda social con un mayor gasto destinado a salud, educación y programas sociales, lo cual generaría tensiones con las restricciones fiscales existentes. Podría chocar más con élites empresariales y financieras; sin embargo, contaría con el apoyo potencial de sindicatos, movimientos sociales e incluso gobiernos afines en la región.



2. Gobernabilidad e instituciones

Perú ha tenido seis presidentes en menos de diez años marcados por destituciones constantes, renuncias e incesantes protestas populares. Este escenario pesará sobre cualquier ganador:

El Congreso posee gran capacidad para bloquear decisiones gubernamentales o censurar gabinetes e iniciar procesos vacantes contra presidentes.

posee gran capacidad para bloquear decisiones gubernamentales o censurar gabinetes e iniciar procesos vacantes contra presidentes. La figura presidencial está desgastada; además, los índices de confianza hacia partidos políticos e instituciones judiciales son bajos según encuestas recientes.

Las acusaciones previas contra Fujimori por corrupción suman desconfianza al ambiente político; también pesa mucho la traumática experiencia durante el gobierno anterior.

En este clima tenso,y si finalmente gana Fujimori por un estrecho margen , podría obtener legitimidad formal sin garantizar estabilidad política real; mientras tanto ,la oposición izquierdista podría movilizarse tanto en las calles como dentro del Congreso . Por su parte , sectores conservadores exigirán mano dura ante posibles protestas.

Escenarios para las próximas semanas

A pesar de que los resultados parecen consolidar a Keiko Fujimori como próxima presidenta , lo cierto es que aún hay varias variables abiertas: