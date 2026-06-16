Liz Mendoza Bernado logra un escaño y llevará la voz de los peruanos en España al Congreso

El nuevo mapa político del Perú ya está definido. Con el conteo de actas al 100%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó la composición del Congreso para el periodo 2026-2031, marcando también un hito para la representación en el extranjero: Liz Mendoza Bernedo, candidata de Fuerza Popular por el distrito de peruanos en el exterior (PEX), obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.

Radicada en Madrid desde hace años, Mendoza construyó su carrera como odontóloga y empresaria en el sector salud, consolidándose también como una figura activa dentro de la comunidad peruana en España. Su elección representa el ingreso al Parlamento de una voz vinculada directamente a la experiencia migrante.

Su trayectoria política dentro de Fuerza Popular se remonta a más de una década. Desde 2011, ha participado en la organización y logística electoral del partido en la capital española, acumulando experiencia en temas clave para la diáspora, como servicios consulares, trámites administrativos y la realidad social de los peruanos fuera del país.

Durante la campaña, planteó una agenda centrada en mejorar la atención consular mediante procesos digitalizados, ampliar horarios de atención y reducir la burocracia. También propuso impulsar mecanismos para canalizar las remesas hacia inversiones productivas en Perú y fortalecer programas educativos que preserven la identidad cultural de los hijos de migrantes.

Su candidatura fue parte de la estrategia de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, para reforzar su presencia internacional

A diferencia de otros postulantes cuestionados por no residir fuera del país, Mendoza presentó un perfil ligado directamente a la vida en el extranjero, lo que le permitió conectar con el electorado migrante.

En el plano general, Fuerza Popular se consolidó como la principal fuerza en la Cámara de Diputados con 41 escaños, seguido por Juntos por el Perú con 32. Completan la representación el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, en un Congreso fragmentado que obligará a negociar acuerdos para la toma de decisiones.

La elección de Liz Mendoza simboliza el desafío de trasladar al debate nacional las demandas de millones de peruanos que viven fuera del país, un sector que busca mayor visibilidad y soluciones concretas desde el Legislativo.