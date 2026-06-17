Peter Thiel, del Silicon Valley libertario al laboratorio político de Milei

La escena parece sacada de una serie de televisión: Peter Thiel, uno de los magnates más influyentes de Silicon Valley, compartiendo mesa con Javier Milei en Buenos Aires, mientras Argentina se presenta al mundo como un experimento anarcocapitalista. No se trata solo de una visita fugaz ni de un capricho exótico: llega acompañado de su familia, adquiere una mansión y abre una agenda repleta de actividades políticas y comerciales.

El empresario, quien apoyó las campañas de Donald Trump y JD Vance en Estados Unidos, ha convertido la vigilancia masiva y el desarrollo de tecnologías defensivas y analíticas en un negocio a nivel global. Ahora, su mirada se dirige hacia el sur, donde la Argentina de Milei le ofrece algo que pocos países pueden garantizar simultáneamente: desregulación acelerada, datos valiosos, abundantes recursos naturales y un gobierno alineado ideológicamente.

Una mudanza con mansión, hijos y reuniones en serie

Thiel no llega como un simple turista curioso. Se establece en Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, donde ha adquirido una mansión valorada en alrededor de 12 millones de dólares. Viene acompañado por su esposo Matt Danzeisen, exejecutivo de BlackRock y gestor en Thiel Capital LLC, así como por sus hijos. Sus intenciones son claras: quedarse al menos un par de meses. Difícilmente se podría calificar esto como un “viaje de negocios” sin ponerlo entre comillas.

En cuanto a lo político, su llegada es estratégica:

Se reúne con Milei en la Casa Rosada el 23 de abril, poco después del viaje del presidente a Israel.

en la Casa Rosada el 23 de abril, poco después del viaje del presidente a Israel. En esta cita también están presentes el canciller Pablo Quirno , Danzeisen y el argentino Matías Van Thienen , socio del fondo Founders Fund , especializado en tecnologías disruptivas.

, Danzeisen y el argentino , socio del fondo , especializado en tecnologías disruptivas. Antes del encuentro formal, se encuentra con empresarios locales, se reúne con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, y cena con Santiago Caputo, principal asesor político de Milei y figura clave en la inteligencia estatal.

El entramado de contactos no parece ser fruto del azar: son precisamente quienes delinean el marco regulatorio, los acuerdos sobre datos y la estructura del poder mileísta.

Qué busca Thiel en la Argentina de Milei

Thiel no oculta su preferencia por gobiernos que fomentan la experimentación política y tecnológica. Con Trump lo hizo al financiar e impulsar una agenda nacionalista y tecnocrática; ahora encuentra en Milei un contexto que, según economistas como Cecilia Rikap, se alinea perfectamente con sus intereses estratégicos.

Argentina ofrece diversas piezas que encajan a la perfección con el manual Thiel:

Desregulación acelerada : el gobierno promueve cambios exprés en las normas económicas y corporativas, incluyendo propuestas para “sociedades dedicadas a la inteligencia artificial sin intervención humana”.

: el gobierno promueve cambios exprés en las normas económicas y corporativas, incluyendo propuestas para “sociedades dedicadas a la inteligencia artificial sin intervención humana”. Transferencia de datos : un acuerdo marco firmado con Estados Unidos en 2025 permite la transferencia transnacional de datos desde Argentina hacia el norte, algo crucial para empresas enfocadas en el análisis masivo de información.

: un acuerdo marco firmado con Estados Unidos en 2025 permite la transferencia transnacional de datos desde Argentina hacia el norte, algo crucial para empresas enfocadas en el análisis masivo de información. Recursos naturales : desde Vaca Muerta hasta el litio y otros recursos críticos posicionan al país como un atractivo para inversiones vinculadas a energía y tecnología.

: desde hasta el litio y otros recursos críticos posicionan al país como un atractivo para inversiones vinculadas a energía y tecnología. Agtech y biotecnología: Thiel ya cuenta en su portafolio con la startup Halter, que desarrolla collares inteligentes para ganado, lo que evidencia su interés por las tecnologías aplicadas al campo.

No solo es afinidad ideológica lo que lo une al discurso “libertario” de Milei. También representa una oportunidad para consolidar monopolios intelectuales y dependencia tecnológica en sectores sensibles, según advierten analistas como Rikap.

Energía, nube y vigilancia: el menú de negocios

Thiel no llega con las manos vacías. Uno de sus proyectos ya está operando en Argentina: Crusoe, una empresa dedicada a la computación en la nube que utiliza gas asociado extraído en la formación de Vaca Muerta para alimentar centros de datos. Este modelo combina infraestructura energética con servicios cloud y se presenta como una solución “eficiente” para aprovechar gas que sería quemado sin más.

A su vez, el historial de Thiel con Palantir, la compañía dedicada al análisis de datos que colabora con ejércitos e instituciones gubernamentales alrededor del mundo, genera inquietudes dentro del contexto argentino. Un gobierno que promete libertad individual pero que también impulsa una expansión significativa en las capacidades estatales relacionadas con la seguridad encuentra aquí un aliado ideal; aunque resulta incómodo para aquellos preocupados por los derechos civiles y la privacidad.

La alianza entre Milei y Thiel articula desregulación, manejo de datos, recursos naturales y tecnología vigilante dentro de un país cuyas instituciones son frágiles y cuya necesidad urgente es atraer inversiones. Si este sur se convierte realmente en un laboratorio para esta asociación tecnopolítica, sus repercusiones no se limitarán a Buenos Aires; será otro capítulo más del pulso global entre democracia, negocio y algoritmos.