El joven que se convirtió en adulto remando: la travesía inverosímil de Tom Robinson por el Pacífico

A los 24 años, cuando muchos jóvenes apenas logran encadenar trabajos temporales y másteres, Tom Robinson ya tenía claro su objetivo vital: perderse en medio del océano. No en sentido figurado, sino de la manera más literal posible: en un bote de remo, y en solitario, cruzando el vasto Pacífico desde la costa peruana hasta su Australia natal.

Quince meses más tarde, rescatado tras un naufragio a escasos kilómetros de su destino, este joven originario de Brisbane regresó a casa transformado en algo más que “el chico que rema”. Su odisea lo catapultó a los titulares, pero también abrió una puerta inquietante y fascinante sobre hasta dónde puede llevar la obsesión a una persona.

Un plan que germinó en un cuaderno escolar

La historia de Tom Robinson no comienza en un puerto, sino en un aula. Durante su adolescencia, se sumergió en relatos sobre navegantes solitarios y decidió que quería ir más allá que ellos. Según sus propias palabras, se obsesionó con cruzar océanos mientras sus compañeros se preocupaban por exámenes o citas.

Para comprender su aventura es necesario tener claros algunos datos fundamentales:

Nacionalidad: australiana, oriunda de Brisbane

Edad al partir desde Perú: 23 años

Tiempo total de travesía: aproximadamente 15 meses entre navegación y paradas

Recorrido general: costa peruana – Polinesia – islas del Pacífico – norte de Australia

Meta declarada: remar el Pacífico en solitario, sin motor, y convertirse en el más joven en conseguirlo

Antes de zarpar, fabricó su propio bote de remo de casi siete metros. Lo diseñó para resistir las exigencias del mar abierto, almacenar comida deshidratada y agua y servirle como hogar durante más de un año. No era un superyate; era una cápsula minimalista para vivir y sobrevivir.

En un reportaje de la BBC en español se detalla cómo preparó la embarcación, calculó provisiones e incluso consideró cómo lidiar con la soledad en medio del océano, algo que le preocupaba más que las enormes olas o los tiburones.[^bbc]

Remando de Lima hacia la nada

La salida desde la costa peruana fue casi anónima. Un joven delgado, un bote hecho de madera y fibra y un océano repleto de incertidumbres. A partir de ahí, la rutina fue simple pero brutal:

Remar entre 8 y 12 horas al día

Dormir en turnos cortos, siempre atento al viento y la deriva

Racionar comida y agua con disciplina militar

Reparar manualmente cualquier avería del bote

La travesía no siguió una línea recta. El inmenso Pacífico obliga a realizar “paradas mentales” además de físicas. En su ruta, Tom Robinson hizo escalas en islas polinesias y otros puntos intermedios donde pudo descansar, reparar su embarcación y sobre todo volver a escuchar voces humanas.

Fue allí donde comenzó a gestarse algo significativo: el contraste entre la atención mediática y su vida cotidiana. En cada parada lo recibían como un héroe; sin embargo, al regresar al mar quedaba solo con el eco de sus pensamientos. Esa doble identidad —personaje público en tierra firme y desconocido a la deriva— definió su experiencia.

Curiosidades del náufrago voluntario

Más allá del heroísmo épico, el día a día de Tom Robinson está repleto de pequeños detalles que revelan mejor su carácter:

Utilizaba un pequeño reproductor musical y audiolibros para evitar caer en la locura durante las horas silenciosas.

Mantenía un diario donde anotaba no solo coordenadas sino también pensamientos, temores y sueños recurrentes.

Aprendió a valorar las rutinas simples: lavar una camiseta, organizar la cabina o preparar una comida caliente.

Se acostumbró a hablar consigo mismo y verbalizar decisiones como si hubiera otra persona a bordo.

Se sentía más seguro en medio del océano que cerca de la costa, donde hay mayor tráfico marítimo y riesgo de colisiones.

Una escena que ha repetido incansablemente en sus entrevistas es aquella del amanecer sobre el mar abierto: él solo frente al bote con un horizonte despejado sin ninguna luz humana a la vista. Para muchos sería una imagen aterradora; para él significaba plenitud.

El día que todo estalló

El final de su travesía estuvo al borde de convertirse en tragedia. A pocos días de alcanzar el norte australiano, una ola impactó violentamente contra su embarcación volcando todo a su paso. El bote sufrió graves daños y Tom Robinson tuvo que emitir una señal de socorro.

Lo rescató un barco mercante; las imágenes del joven subiendo a cubierta —delgado y con barba espesa— dieron la vuelta al mundo. Regresaba a ser personaje antes que persona. El Pacífico no lo había doblegado; sin embargo, le recordó que el mar nunca concede treguas definitivas.

Ese naufragio final le robó la llegada soñada remando hasta las costas australianas pero también le otorgó algo inesperado: una nueva perspectiva sobre el control, el miedo y la fragilidad.

Del héroe mediático al chico de 24 años sin rumbo claro

De regreso a Brisbane, Tom Robinson se encontró con una curiosa realidad:

Muchos lo veían como símbolo de valentía y superación personal.

Otros cuestionaban si su aventura había sido simplemente imprudente.

Él mismo reconocía sentirse extraño al volver a tierra firme; como si el mundo “normal” ahora le resultara ajeno.

Hay algo generacional en su relato. No encaja con el estereotipo del influencer viajero ni del emprendedor digital; sin embargo ha forjado una narrativa propia junto con un pequeño “personaje público” alrededor de su aventura. No vende productos; ofrece una experiencia extrema que otros solo pueden imaginar.

Al final del día, el joven que cruzó el Pacífico remando no es únicamente protagonista de una hazaña deportiva; es también espejo reflejante de una época donde muchos sienten falta dirección. Uno decidió irla a buscar remando por medio del océano más grande del planeta.

Como si encontrar respuestas significara perderse por completo.

Relato completo sobre la travesía así como el naufragio final está disponible en este detallado reportaje elaborado por la BBC acerca del joven que cruzó el Pacífico remando durante 15 meses.[^bbc]

[^bbc]: Reportaje exhaustivo sobre Tom Robinson y su aventura solitaria remando por el Pacífico.