Guayaquil desborda violencia: asesinatos, explosivos y niños-sicarios

La ciudad de Guayaquil atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad. En medio de una cadena de hechos violentos que incluyen ejecuciones en espacios públicos, ataques en zonas residenciales y un tiroteo en las inmediaciones del aeropuerto, el Gobierno ecuatoriano decretó un nuevo estado de excepción por 60 días.

La decisión, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca frenar el avance del crimen organizado y el narcotráfico, fenómenos que han intensificado su presencia en las últimas semanas. Según cifras oficiales, la provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios intencionales del país, con 384 casos registrados entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026.

A esto se suma un preocupante aumento en delitos vinculados a drogas y el uso de explosivos, con decenas de incidentes reportados en ese mismo periodo. Ante este panorama, el Ejecutivo volvió a reconocer la existencia de un conflicto armado interno y anunció la búsqueda de cooperación internacional para enfrentar a las estructuras criminales.

Una ciudad marcada por el miedo

La violencia no ha distinguido espacios ni víctimas. Entre los asesinados figuran profesionales, trabajadores portuarios y ciudadanos comunes. Los ataques han ocurrido en lugares tan diversos como restaurantes, peluquerías, urbanizaciones privadas e incluso canchas deportivas.

En el Batallón del Suburbio, por ejemplo, se registraron episodios especialmente crudos: dos personas fueron asesinadas mientras veían un partido de la selección nacional, y al día siguiente aparecieron cuerpos calcinados en un callejón cercano.

Pese a la implementación del estado de excepción, los hechos violentos continuaron. Uno de los casos más impactantes fue el hallazgo del cadáver decapitado de una mujer en Mapasingue, presuntamente vinculada al microtráfico. Las autoridades detuvieron a un sospechoso con antecedentes penales, quien estaría relacionado con el crimen.

Tiroteo en el aeropuerto y sicariato juvenil

El 17 de junio, la violencia alcanzó un punto simbólico con una balacera en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El ataque dejó un muerto y varios heridos. La víctima fue identificada como un presunto líder criminal en la zona de El Triunfo.

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron detenidos como presuntos responsables. Ambos portaban armas de fuego y fueron capturados en el lugar por agentes policiales que participaban en un operativo.

Este hecho encendió las alarmas sobre una tendencia creciente: la participación de menores de edad en actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.

Menores dentro de estructuras criminales

Especialistas advierten que lo ocurrido no es un caso aislado. Según el académico Emilio Carrillo, los adolescentes se han convertido en piezas clave dentro de estas redes, ya sea como ejecutores de actos violentos o como parte de procesos de iniciación.

Además, no solo participan como victimarios, sino que también figuran entre las principales víctimas de la violencia, lo que evidencia su alta exposición al riesgo.

Por su parte, la psicóloga Camila Galarza explica que el fenómeno responde a múltiples factores. Entre ellos, destacan las condiciones de vulnerabilidad social, la falta de acceso a servicios básicos y entornos familiares inestables.

La especialista subraya que muchos jóvenes buscan identidad y pertenencia fuera del hogar cuando no la encuentran en su entorno cercano. En ese vacío, las organizaciones criminales ofrecen un sentido de grupo que termina atrayéndolos.