Cuba sacude su modelo económico con un ambicioso paquete de reformas sin precedentes

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, presentó ante el Parlamento un extenso plan de transformación económica que marca un cambio significativo en el modelo tradicional del país. La iniciativa, que surge en un contexto de fuerte crisis interna y presión internacional, contempla una apertura inédita hacia mecanismos de mercado.

El paquete incluye 176 medidas que deberán ser debatidas y eventualmente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las propuestas abarcan áreas estratégicas como el sistema empresarial, la banca, el turismo, la agricultura, la política fiscal, los salarios y el mercado de divisas.

Especialistas consideran que se trata de la mayor reconfiguración económica desde el triunfo de la Revolución en 1959. Durante décadas, el sistema cubano se ha caracterizado por una planificación centralizada, con escaso margen para la iniciativa privada, tras las nacionalizaciones masivas de los años sesenta.

Sin embargo, en los últimos años han surgido señales de cambio. En 2021, el gobierno autorizó por primera vez en décadas la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy superan las 10.000 y generan una parte significativa del empleo en el país.

Las nuevas reformas profundizan esa línea: plantean convertir empresas estatales en sociedades mercantiles, permitir compañías privadas de mayor tamaño, facilitar la entrada de capital extranjero en negocios privados y habilitar cuentas en moneda extranjera para ciudadanos.

Además, sectores clave como la agricultura, el turismo, el sistema financiero y el mercado cambiario podrían abrirse tanto a inversión nacional como internacional. También se contempla la posibilidad de que los ciudadanos posean múltiples empresas y participen en distintas sociedades, así como negociar salarios dentro de las compañías.