La nueva guerra invisible que decide las elecciones en Colombia

La imagen se repite en los informativos locales: líderes sociales asesinados, comunidades aisladas, carreteras controladas por grupos armados. La campaña entra en su fase decisiva mientras el país vuelve a discutir sobre guerra y temor, dejando de lado las reformas graduales o los pactos de consenso.

En este contexto, la elección se ha transformado en un plebiscito entre dos enfoques ante un conflicto que nunca concluyó: negociar o aplastar. Y el telón de fondo es un mapa de violencia que se intensifica en regiones donde el Estado aún no ha llegado, o lo hace tarde y de manera ineficaz.

Un conflicto que nunca se fue y ahora define el voto

En los últimos meses, la fragmentación del poder armado ha acelerado la espiral de violencia: disidencias de las FARC, grupos del ELN, bandas neoparamilitares y estructuras del narcotráfico luchan por rutas, minas ilegales y control social en amplias áreas rurales y en corredores urbanos clave.

De acuerdo con informes de organizaciones locales y observadores internacionales durante la campaña:

Se han incrementado: los enfrentamientos entre disidencias y grupos neoparamilitares en el Pacífico y el Catatumbo los confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes los desplazamientos masivos en zonas cocaleras estratégicas

Se registran asesinatos recurrentes de: líderes comunitarios firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 autoridades locales que enfrentan economías ilegales



En muchas regiones, los candidatos apenas pueden acceder a ellas, y los eventos de campaña dependen de acuerdos no escritos con poderes fácticos. El resultado es que el mapa de la violencia casi coincide con el mapa electoral. En numerosas veredas, emitir un voto sigue siendo un acto arriesgado.

La elección como batalla entre memoria y mano dura

El enfrentamiento principal opone a Iván Cepeda, heredero político del petrismo, contra Abelardo de la Espriella, abogado penalista convertido en figura representativa de la derecha más dura.

La propia BBC ha señalado cómo la escalada de violencia y el miedo a un nuevo ciclo bélico han convertido la seguridad en el eje casi exclusivo de la campaña, relegando a un segundo plano debates económicos o institucionales. En muchos municipios, la conversación se reduce a una pregunta clara: ¿paz negociada o guerra sin cuartel?

Quién es Iván Cepeda: biografía atravesada por la guerra

La trayectoria de Iván Cepeda refleja gran parte de la historia reciente del conflicto colombiano.

Militó en las Juventudes Comunistas durante los años 80, época marcada por la expansión tanto de guerrillas como del paramilitarismo.

durante los años 80, época marcada por la expansión tanto de guerrillas como del paramilitarismo. Su padre, el líder izquierdista Manuel Cepeda Vargas , fue asesinado en 1994 por estructuras paramilitares vinculadas a sectores estatales, según sentencias posteriores.

, fue asesinado en 1994 por estructuras paramilitares vinculadas a sectores estatales, según sentencias posteriores. Convertido en defensor de derechos humanos, Cepeda se especializó en: acompañar a víctimas documentar crímenes perpetrados por el Estado y grupos paramilitares litigar casos emblemáticos relacionados con ejecuciones extrajudiciales

Fue uno de los rostros más visibles en su pleito político y judicial con Álvaro Uribe, a quien ha acusado durante años por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo y por la “seguridad democrática” que él considera desbordó límites legales y éticos.

Su llegada al Senado consolidó su imagen como defensor de la paz y la memoria histórica, abogando por el Acuerdo de Paz de 2016 y promoviendo negociaciones políticas con todos los actores armados. Su candidatura actual se presenta como una continuación del enfoque propuesto por Gustavo Petro: diálogo, reformas sociales y atención a las causas estructurales que alimentan la violencia, como son la desigualdad territorial, el abandono rural y la economía cocalera.

Lo curioso es que una biografía marcada por el asesinato de su padre y décadas denunciando al paramilitarismo ha llevado a parte del electorado a considerarlo un político “blando” frente al crimen. En esta campaña intenta cambiar esa percepción mediante tres ejes:

Paz sí, pero con plazos y verificación: negociaciones condicionadas al cese de hostilidades

mecanismos sólidos para verificar internacionalmente

sanciones penales y económicas para quienes no cumplan Seguridad social y territorial: mayor presencia integral del Estado en zonas cocaleras

sustitución de cultivos con ingresos reales para campesinos

reforma policial enfocada en proteger al ciudadano Blindaje institucional: fortalecimiento de la justicia transicional

protección para líderes sociales

modernización del sistema de inteligencia civil

El mensaje central de Cepeda es claro: no se puede derrotar a las mafias mientras millones vivan sin Estado ni opciones económicas.

Abelardo de la Espriella: la promesa de la “mano de hierro”

En el extremo opuesto se encuentra Abelardo de la Espriella, quien ha diseñado una campaña orientada hacia esos votantes que han perdido toda paciencia.

Con 47 años y abogado penalista radicado en Barranquilla, se declara admirador ferviente de las políticas seguras implementadas por Nayib Bukele así como también del estilo directo e incisivo del argentino Javier Milei. En Colombia aparece como el candidato que dice lo que otros prefieren callar sobre narcotráfico, crimen organizado y corrupción.

Sus mensajes más repetidos durante esta campaña son contundentes:

“Voy a gobernar con mano dura contra el crimen transnacional y el comunismo”.

Críticas severas hacia los diálogos impulsados por Petro con grupos armados; para él son simplemente “premios al terrorismo”.

Proclama una cruzada contra lo que denomina “narcoterrorismo” así como también contra una izquierda que supuestamente pacta con mafias.

Entre sus propuestas concretas destacan:

Operaciones relámpago dentro del primer trimestre contra líderes guerrilleros y bandas criminales con una lista prioritaria para captura o abatimiento.

contra líderes guerrilleros y bandas criminales con una lista prioritaria para captura o abatimiento. Creación de mega cárceles destinadas a altos mandos narcotraficantes e integrantes clave dentro organizaciones armadas, siguiendo modelos centroamericanos.

destinadas a altos mandos narcotraficantes e integrantes clave dentro organizaciones armadas, siguiendo modelos centroamericanos. Implementación inmediata e intensiva para fumigar cultivos ilícitos con apoyo militar nacional e internacional reforzado.

Formación de alianzas globales para combatir delitos, incluyendo un discurso proactivo sobre cooperación estrecha con Estados Unidos e Interpol frente al crimen transnacional.

En regiones azotadas por conflictos armados esta narrativa encuentra terreno propicio. Reportajes recientes indican que más del 60% del electorado optó por De la Espriella en primera vuelta precisamente en áreas donde grupos armados tienen fuerte presencia. La experiencia acumulada tras años violentos se traduce ahora en votos hacia un proyecto que promete orden sin contemplaciones.

Cómo la violencia redibuja la política

La escalada actual no solo alimenta discursos autoritarios; también reabre viejas fracturas ideológicas:

Sectores centristas junto a clases medias urbanas temen que una presidencia encabezada por De la Espriella reactive dinámicas bélicas totalitarias ya fallidas durante décadas marcadas por paramilitarismo y falsos positivos.

A su vez, comunidades rurales que no vieron mejoras reales tras el Acuerdo firmado en 2016 miran con escepticismo hacia Cepeda cuando llama a profundizar dicho proceso negociador. Para ellos, ese “posconflicto” nunca llegó.

Así las cosas, el conflicto interno deja atrás su rol secundario para convertirse en protagonista indiscutible durante esta campaña electoral:

Define alianzas regionales.

Condiciona financiación así como protección para las campañas.

Marca constantemente una agenda mediática centrada nuevamente en atentados, masacres o secuestros.

De este modo, las elecciones ponen sobre la balanza dos memorias colectivas distintas: aquella que recuerda una seguridad relativa lograda mediante operaciones militares masivas frente a otra que asocia esa etapa con graves violaciones a derechos humanos.

Lo que se juega Colombia en esta encrucijada

Si triunfa Iván Cepeda, Colombia intentará dar paso hacia una segunda generación del proceso paz: más diálogo, mayor énfasis en inversión social junto a una presencia civil real del Estado. El riesgo es claro: si los grupos armados interpretan esta apuesta como debilidad podrían extender aún más su guerra encubierta. La oportunidad radica en consolidar una salida política capaz evitar otro ciclo militarizado sin resultados duraderos.

Si gana Abelardo de la Espriella, el país enfrentará un cambio radical hacia políticas marcadas por mano dura; esto implicaría presión militar intensificada junto al endurecimiento penal además alianzas regionales contra crimen organizado. El riesgo aquí sería repetir patrones tácticos exitosos pero con altos costos humanos así como democráticos. La oportunidad sería recuperar rápidamente control territorial sobre áreas claves donde actualmente prevalece una ficción estatal.

En medio esa tensión palpable entre ambos candidatos , cada ciudadano colombiano tendrá ante sí dos promesas nacidas ambas desde un mismo manantial: décadas repletas violencia entre duelo constante e incertidumbre. El conflicto interno vuelve así no solo a ser protagonista sino también dictador sobre quién ocupará finalmente Casa Nariño durante estos próximos años.

Fuentes: análisis basado principalmente en reportajes realizados por BBC sobre cómo está definiendo actualmente esta escalada violenta interna dicha campaña presidencial colombiana; contrastando estrategias negociadoras impulsadas por Cepeda frente línea dura defendida De La Espriella .