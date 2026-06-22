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Colombia da un vuelco electoral y abre una nueva etapa con la victoria de De la Espriella

El candidato conservador se impone por estrecho margen a Iván Cepeda y promete un cambio radical en el rumbo del país

Colombia da un vuelco electoral y abre una nueva etapa con la victoria de De la Espriella
De la Espriella PD.
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Colombia ha protagonizado un cambio de rumbo político tras las elecciones presidenciales, en las que el candidato conservador Abelardo de la Espriella ha logrado imponerse en segunda vuelta al aspirante de izquierda Iván Cepeda. Con una diferencia mínima de votos, el resultado marca el fin del ciclo político iniciado por Gustavo Petro hace cuatro años.

Según el conteo preliminar difundido pocas horas después del cierre de las urnas, De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, frente a los 12,6 millones alcanzados por Cepeda. Aunque el resultado aún debe confirmarse en el escrutinio oficial, el propio Cepeda ya ha reconocido la derrota.

El presidente electo centró su campaña en propuestas de endurecimiento frente a la delincuencia, reducción del gasto público y bajadas fiscales, en una línea que diversos analistas comparan con modelos recientes aplicados en países como Argentina y El Salvador. Además, ha expresado en varias ocasiones su afinidad con líderes como Donald Trump, quien respaldó públicamente su candidatura y ha planteado fortalecer la relación bilateral.

La contienda ha sido especialmente ajustada, mucho más de lo previsto por las encuestas. De hecho, la ventaja final ha sido inferior al margen logrado por De la Espriella en la primera vuelta, lo que refleja un crecimiento significativo del apoyo a Cepeda en la fase decisiva.

Durante la jornada también se registraron votos en blanco y nulos, aunque en proporciones minoritarias. Mientras tanto, el ambiente político se mantiene tenso. El presidente saliente, Gustavo Petro, ha señalado posibles irregularidades y ha insistido en que el resultado definitivo dependerá del recuento oficial supervisado por autoridades judiciales.

A pesar de ello, De la Espriella ya se ha presentado públicamente como presidente electo y ha subrayado su intención de impulsar una nueva etapa política. En sus primeras declaraciones, insistió en la necesidad de reforzar la cooperación con Estados Unidos y afirmó que el país “se juega su futuro” en este nuevo ciclo.

El resultado pone fin a una presidencia marcada por la polarización y abre un escenario incierto en el que el nuevo Gobierno deberá afrontar profundas divisiones internas y retos estructurales.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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