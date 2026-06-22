La “nueva derecha” de Abelardo de la Espriella: ruptura, continuidad y giro autoritario en Colombia

La noche electoral dejó una imagen contundente: un país dividido en dos y un ganador que se declara presidente mientras sus adversarios piden calma. Abelardo de la Espriella logró imponerse por un estrecho margen en el preconteo y se presenta como representante de una “nueva derecha” que promete orden, castigo y un Estado más reducido, aunque sus raíces provienen de las mismas corrientes que han gobernado Colombia en las últimas dos décadas.

Mientras Gustavo Petro e Iván Cepeda insisten en esperar el resultado oficial, el debate ya se centra en lo que este cambio implica y hasta qué punto se aleja, o no, de la derecha tradicional que definió la era de Álvaro Uribe.

Un triunfo histórico… y en suspenso

El preconteo de la segunda vuelta presidencial dejó varios elementos cruciales:

Ventaja mínima de De la Espriella sobre Cepeda, con una diferencia tan ajustada que el petrismo reclama esperar el conteo oficial y denuncia “prudencia” ante cualquier anuncio prematuro de victoria.

de De la Espriella sobre Cepeda, con una diferencia tan ajustada que el petrismo reclama esperar el conteo oficial y denuncia “prudencia” ante cualquier anuncio prematuro de victoria. Un panorama descrito como giro de 180 grados tras cuatro años de un gobierno progresista, que ahora queda cuestionado ante la llegada de un proyecto de derecha radical.

Un país polarizado entre: una izquierda que se presenta como defensora del proceso de paz y la agenda social promovida por Petro y una derecha dura que promete “mano de hierro” junto a un “renacer” económico basado en la desregulación y el castigo al crimen.



A nivel internacional, los resultados ya son interpretados como la confirmación de una ola de liderazgos inspirados en Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, con titulares que resaltan cómo un candidato respaldado por sectores trumpistas gana el preconteo en una segunda vuelta “razor-tight”.

Quién es De la Espriella y qué propone

Abelardo de la Espriella no proviene del ámbito político tradicional, pero tampoco es un desconocido. Es abogado penalista, empresario, figura mediática y defensor de personajes controvertidos. Se autodenomina outsider, aunque ha estado vinculado durante años al poder económico y simbólico del uribismo.

Su propuesta se sostiene sobre tres ejes muy definidos:

Seguridad con “mano dura” Una “remasterización 2.0” de la Seguridad Democrática ideada por Uribe, prometiendo recuperar el control territorial en 90 días.

ideada por Uribe, prometiendo recuperar el control territorial en 90 días. Militarización en amplias regiones del país, operaciones directas contra grupos armados y finalización de la “paz total” propuesta por Petro.

en amplias regiones del país, operaciones directas contra grupos armados y finalización de la “paz total” propuesta por Petro. Creación de megacárceles al estilo Bukele, aumento de penas y reducción de beneficios para reincidentes.

al estilo Bukele, aumento de penas y reducción de beneficios para reincidentes. Fumigación aérea e intensificación en la erradicación de cultivos ilícitos, con persecución hacia los capitales del narcotráfico. Estado pequeño, empresa grande Objetivo de alcanzar un crecimiento del PIB del 7% anual , con un fuerte incentivo hacia el sector privado.

, con un fuerte incentivo hacia el sector privado. Reducción fiscal para empresas, eliminación burocrática y fusión o cierre de entidades públicas para adelgazar el Estado.

Defensa del fracking, nuevos contratos petroleros y priorización a la soberanía energética frente a la transición verde. Discurso anticasta y conservadurismo cultural Se presenta como adversario acérrimo “de la casta” y del “establecimiento”, adoptando un tono similar al utilizado por Milei, a pesar de su trayectoria como abogado para élites.

Defiende la propiedad privada como valor esencial, mostrando una agenda económica más vocal y radical que la derecha tradicional.

En lo cultural, rechaza prácticas como el aborto, eutanasia y adopción homoparental; protagoniza ataques contra periodistas y candidatos LGTBI; se posiciona abiertamente contra el “wokismo”.

En su vida personal, proyecta una estética propia típica de las nuevas derechas: lujo ostentoso, chaleco antibalas durante sus mítines, protección visible sobre el escenario, gusto por las armas y una narrativa carismática propia del macho alfa.

La “nueva derecha” frente a la derecha que siempre gobernó

Comparar a De la Espriella con la derecha tradicional colombiana permite entender lo que cambia y lo que permanece. El análisis realizado por BBC Mundo sobre cómo se compara la derecha representada por Abelardo con aquella que ha gobernado históricamente resulta esclarecedor para trazar ese mapa.

Puntos en común

Raíces sociales y económicas

Tanto Uribe como De la Espriella provienen de élites rurales; ambos defienden el capitalismo situando la lucha contra guerrillas comunistas como eje central en su discurso.

Tanto Uribe como De la Espriella provienen de élites rurales; ambos defienden el capitalismo situando la lucha contra guerrillas comunistas como eje central en su discurso. Obsesión por seguridad

Ambos elevan esta cuestión a pilar fundamental del proyecto político: muestran hostilidad ante negociaciones con grupos armados, enfatizan el uso coercitivo del poder estatal y defienden el monopolio estatal sobre las armas.

Ambos elevan esta cuestión a pilar fundamental del proyecto político: muestran hostilidad ante negociaciones con grupos armados, enfatizan el uso coercitivo del poder estatal y defienden el monopolio estatal sobre las armas. Conservadurismo moral

Comparten resistencia hacia agendas feministas y LGTBI; sin embargo, De la Espriella adopta un tono más directo e provocador al respecto.

Lo que sí cambia: del conservadurismo liberal al iliberalismo

La diferencia más significativa no radica tanto en los temas abordados sino en el método y los límites:

De la derecha liberal a la derecha iliberal

La antigua derecha colombiana —con todas sus sombras— operaba dentro de marcos liberales: respeto al Estado derecho e instituciones junto a cierto pluralismo.

Por su parte, De la Espriella encaja mejor dentro del perfil del líder “iliberal” , ya que: cuestiona abiertamente los contrapesos institucionales propone decretos masivos junto a una concentración notable del poder emplea un lenguaje enfocado en enemigos internos junto a una idea clara sobre “depuración” estatal.

La antigua derecha colombiana —con todas sus sombras— operaba dentro de marcos liberales: respeto al Estado derecho e instituciones junto a cierto pluralismo. Por su parte, De la Espriella encaja mejor dentro del perfil del líder , ya que: Estética comunicativa

Mientras Uribe recurría a referentes como Winston Churchill , De la Espriella toma inspiración directa en figuras como Trump , Bukele o Milei , construyendo su política alrededor del espectáculo mediático mediante redes sociales y una confrontación constante.

Mientras Uribe recurría a referentes como , De la Espriella toma inspiración directa en figuras como , o , construyendo su política alrededor del espectáculo mediático mediante redes sociales y una confrontación constante. Base social

El uribismo ha sido analizado como un movimiento que se “aburguesó”, consolidándose entre estratos altos. En contraste, De la Espriella busca capitalizar ese malestar popular presentando un discurso centrado en meritocracia y orgullo entre aquellos que nunca han dependido del Estado.

Así pues, defiende legados uribistas mientras también los supera desde su ala más extrema envuelto en retórica antiélite capaz de conectar con sectores urbanos desencantados.

¿Hacia dónde puede evolucionar esta “nueva derecha”?

Con un preconteo favorable para él mismo, un país polarizado ante una izquierda aún reacia a aceptar su derrota; las posibilidades para De la Espriella se juegan en tres frentes clave:

Instituciones y equilibrio entre poderes Si convierte su concepto de “mano dura” en cruzada contra jueces, medios e oposición podría llevar a Colombia hacia modelos similares a otras democracias iliberales.

Si acepta límites institucionales podría resultar más parecido a una versión radicalizada del uribismo antes conocido. Economía y expectativas generadas Prometer crecimiento económico del 7% junto con recortes fiscales eleva considerablemente las expectativas. Si no cumple esas promesas podría ver erosionarse rápidamente su capital político.

Su alianza con sectores empresariales junto a apuestas por hidrocarburos tensarán inevitablemente agendas ambientales heredadas desde Petro. Seguridad y paz social Desmantelar lo logrado bajo «paz total» e implementar nuevamente lógicas bélicas trae consigo riesgos evidentes: mayor confrontación social o escalada violenta podrían ser consecuencias directas además generar conflictos internacionales incómodos.

Si logra reducir homicidios así como extorsiones tal cual promete podría conseguir apoyos similares al estilo Bukele; si falla podría ver retornar rápidamente los vientos políticos hacia posiciones más izquierdistas.

En ese tira-y-afloja entre continuidad rupturista resulta evidente cómo esta «nueva derecha» encarna menos algo completamente novedoso sino más bien una versión recargada digitalizada sin complejos respecto a aquellas derechas tradicionales conocidas ya por toda Colombia; eso sí ahora adornadas con discursos transformadores capaces convertir cada acción política casi en combates culturales permanentes.