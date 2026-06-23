Trump bendice al nuevo líder colombiano y anticipa una alianza más estrecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al recién electo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, a quien describió como una figura clave para el futuro del país. Desde la Casa Blanca, el líder republicano aseguró que la relación entre Washington y Bogotá entrará en una nueva etapa, marcada por una mayor sintonía política.

Durante una comparecencia ante los medios en el Despacho Oval, Trump reveló que mantuvo una conversación telefónica con De la Espriella la noche del domingo, en la que el dirigente colombiano le agradeció el apoyo recibido durante la campaña. El presidente estadounidense se refirió a él por su apodo, “El Tigre”, y destacó su perfil como líder.

Trump subrayó que siente afinidad por quienes valoran su gestión y elogian su trabajo, afirmando que esa conexión fue determinante en su respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria. También destacó que su victoria sorprendió a algunos analistas, ya que no partía como favorito en los sondeos previos.

En cuanto al futuro de las relaciones bilaterales, Trump fue contundente: espera una cooperación más sólida y fluida que la mantenida con el Gobierno saliente. A través de su red social Truth, también felicitó al nuevo presidente colombiano y expresó su intención de fortalecer los lazos entre ambos países.

Según los resultados preliminares, De la Espriella logró imponerse en la segunda vuelta electoral con un ajustado margen, obteniendo el 49,66% de los votos frente al 48,7% de su rival, Iván Cepeda.

A lo largo de la campaña, Trump ya había manifestado su respaldo en varias ocasiones, prometiendo incluso un apoyo total a Colombia en caso de victoria. El nuevo mandatario llega al poder con una agenda centrada en reforzar la cooperación con Estados Unidos, especialmente en áreas como seguridad y control migratorio.

Este resultado electoral supone un cambio significativo respecto a la etapa anterior, marcada por tensiones entre Washington y el Gobierno de Gustavo Petro, quien llegó a ser sancionado por autoridades estadounidenses por presuntas conexiones con el narcotráfico, acusaciones que siempre negó.