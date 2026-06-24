Keiko Fujimori se consolida y Perú se prepara para otra presidencia polarizada

La noche electoral en Perú ha dejado al país en una situación incierta y un mensaje contundente: tan solo unos pocos votos pueden definir el futuro político de toda una nación. La ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez puede parecer escasa en términos numéricos, pero su impacto es significativo.

Con el escrutinio oficial casi completo, Fujimori ha logrado la distancia necesaria para proclamarse próxima presidenta en un entorno caracterizado por la violencia, la desconfianza y la influencia crucial de los peruanos que residen en el extranjero, especialmente en España.

Una victoria milimétrica, pero suficiente

Al llegar al 99,79 % del escrutinio de la segunda vuelta, Fujimori cuenta con el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, lo que equivale a una diferencia de 42.097 votos con cerca de 38.000 sufragios aún por contar. Aunque la ventaja es mínima, desde el punto de vista estadístico resulta prácticamente irreversible.

Porcentaje de voto válido: Keiko Fujimori : 50,11 %. Roberto Sánchez : 49,88 %.

Diferencia: 42.097 sufragios.

Actas pendientes: unas 191, representando un 0,20 % del total, con aproximadamente 200 votos por mesa.

Con este panorama del recuento, diversos actores políticos y medios ya describen a Fujimori como “virtual presidenta de Perú para el periodo 2026-2031”. La propia dinámica de la segunda vuelta ha sido un vaivén constante en el conteo: primero una ventaja para Fujimori, luego una remontada de Sánchez gracias al voto rural y finalmente un nuevo vuelco cuando se hizo notar el voto exterior.

La batalla por el voto exterior y el pulso jurídico

La historia no se detiene en los números. Roberto Sánchez ha manifestado que no aceptará el resultado y habla abiertamente de “fraude en desarrollo”, mientras presenta recursos legales para anular los votos emitidos desde el exterior.

Los datos proporcionados por los organismos electorales evidencian un contraste claro:

Con el voto exterior considerado: Fujimori: 50,11 %. Sánchez: 49,88 %.

Si se excluyen los votos provenientes del exterior: Sánchez alcanzaría el 50,11 % de los votos válidos. Fujimori caería al 49,88 %. Esto significaría que Sánchez tendría una ventaja de 39.292 papeletas .



En otras palabras, el voto exterior no solo ha sido clave; ha cambiado completamente el resultado nacional. Esta circunstancia es fundamental para la estrategia jurídica del candidato izquierdista, quien busca que los jurados electorales revisen e incluso anulen esa parte del proceso electoral.

Mientras tanto, figuras como el registrador nacional han pedido calma y recuerdan que el resultado definitivo se dará a conocer tras concluir el escrutinio oficial y resolver las impugnaciones pertinentes. Sin embargo, en la práctica ya se percibe un clima político donde muchos actúan como si la victoria de Fujimori fuera inminente; aliados celebran su triunfo mientras adversarios preparan su oposición.

Un país atravesado por la violencia

La elección no puede entenderse sin considerar el contexto violento que vive Perú. La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales impulsores del voto.

En los últimos años:

La criminalidad ha aumentado considerablemente, con incrementos notables en homicidios y extorsiones.

En la primera mitad de 2025 se contabilizaron 161 homicidios más que durante el mismo periodo del año anterior.

que durante el mismo periodo del año anterior. Se registran alrededor de 75 denuncias diarias por extorsión, aunque se estima que esta cifra real podría ser aún mayor debido al miedo a represalias.

La violencia se manifiesta de diversas formas:

Violencia criminal organizada junto con extorsiones en sectores como transporte y comercio.

junto con extorsiones en sectores como transporte y comercio. Violencia estructural asociada a la minería ilegal y a situaciones de exclusión social.

asociada a la minería ilegal y a situaciones de exclusión social. Alarmantes índices de violencia contra las mujeres, donde más de la mitad reporta haber sufrido algún tipo de agresión psicológica, física o sexual.

Este sombrío panorama también incluye abusos desmedidos por parte de las autoridades durante recientes protestas; disparos con perdigones, gas lacrimógeno y agresiones a manifestantes y periodistas han sido documentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante su campaña electoral, Fujimori ha prometido adoptar una política firme contra estos problemas sociales; promete una “guerra contra los extorsionadores” e implementar despliegues militares para combatir al crimen organizado. Este mensaje resuena con las preocupaciones cotidianas del ciudadano común pero también genera recelos en un país que aún recuerda las sombras del autoritarismo.

Los peruanos en España: voto, remesas y nueva vida

La contienda electoral ha puesto bajo los reflectores a la diáspora peruana, especialmente a aquellos que residen en España. Los datos oficiales reflejan una tendencia significativa:

Entre 2020 y 2024 emigraron 842.545 peruanos , siendo España el principal destino para un 26 %.

, siendo el principal destino para un 26 %. Solo durante 2024, 169.400 peruanos abandonaron su país sin intención aparente de regresar , cifra que duplica niveles anteriores a la pandemia.

, cifra que duplica niveles anteriores a la pandemia. En 2025, las proyecciones realizadas por el INE español prevén la llegada aproximada de unos 53.800 migrantes peruanos, consolidando así a Perú entre los principales países emisores migratorios hacia España.

Esta presencia no solo impacta en términos electorales; también influye en:

El crecimiento demográfico y laboral español mediante contratos indefinidos en sectores como construcción, logística o salud.

El envío constante de remesas y redes familiares que mantienen fuertes vínculos económicos y emocionales con su tierra natal.

Las crecientes inseguridades y crisis políticas son factores determinantes que llevan a muchos peruanos a buscar nuevas oportunidades fuera del país. Por ello, es natural que sigan con atención lo ocurrido durante las elecciones desde ciudades españolas; miles acudieron a votar durante la segunda vuelta sabiendo bien que su decisión podía marcar un cambio significativo en los resultados finales.

La paradoja es clara: un país que expulsa población debido a problemas sociales e institucionales pero que depende también profundamente de esa diáspora para decidir quién estará al mando.