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Emergencia sísmica en el Caribe

Dos potentes terremotos sacuden Venezuela en segundos y desatan el pánico en varias ciudades

Un inusual “doblete sísmico” con un evento principal de magnitud 7,5 provoca evacuaciones, fallos en servicios y una alerta de tsunami ya desactivada

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Una inusual secuencia de terremotos ha estremecido este miércoles la costa norte de Venezuela, donde dos potentes movimientos sísmicos se registraron con apenas unos segundos de diferencia, generando alarma entre la población y activando protocolos de emergencia en toda la región.

De acuerdo con el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, el fenómeno correspondió a un “doblete sísmico”, es decir, dos terremotos de gran intensidad ocurridos prácticamente de forma simultánea en la misma zona. El segundo de ellos, con una magnitud de 7,5, fue identificado como el evento principal tras un análisis más detallado de los datos. El primero, inicialmente estimado en 7,2, pasó a considerarse un sismo precursor.

El epicentro se localizó en el mar Caribe, a unos 300 kilómetros al este de Caracas, cerca del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo. Además, el temblor se produjo a una profundidad de apenas 13,2 kilómetros, lo que lo convierte en un sismo superficial y explica su fuerte percepción en superficie.

El impacto se sintió con claridad en la capital venezolana, donde numerosos ciudadanos abandonaron edificios y viviendas para resguardarse en las calles ante el temor de réplicas. En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de daños estructurales en algunas construcciones, así como escenas de tensión en espacios públicos, incluido el aeropuerto de Caracas.

También se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico y fallos en los servicios de telefonía e internet en distintas zonas del país, lo que complicó la comunicación durante los momentos posteriores al seísmo.

Tras el evento, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, aunque horas más tarde fue retirada al descartarse un riesgo significativo.

Por el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado el alcance total de los daños ni la existencia de víctimas. Medios estatales indicaron que se está a la espera de una evaluación oficial por parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), organismo encargado del monitoreo sísmico en el país.

Este episodio recuerda al terremoto registrado en 2018 en el estado Sucre, de magnitud 7,3, que tuvo repercusiones en varios países del Caribe y Sudamérica, evidenciando la actividad tectónica de la región.

En el ámbito político, la líder opositora María Corina Machado expresó su apoyo a la población afectada a través de redes sociales, donde hizo un llamamiento a la unidad en medio de la emergencia. En su mensaje, pidió serenidad y solidaridad entre los ciudadanos, al tiempo que manifestó su preocupación por las familias que atraviesan momentos de incertidumbre.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas, habituales tras terremotos de gran magnitud, mientras equipos de emergencia continúan evaluando la situación sobre el terreno.

Terremoto en Venezuela. Foto: Agencia Andina – Peru

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