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Dos terremotos devastan Venezuela y dejan un país en emergencia total

Venezuela eleva a 164 los fallecidos por el doble terremoto mientras los heridos se acercan al millar

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima una probabilidad significativa de que el número de víctimas mortales pueda situarse entre 10.000 y 100.000

Venezuela eleva a 164 los fallecidos por el doble terremoto mientras los heridos se acercan al millar
Terremoto en Venezuela Foto: Andina
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La tarde del miércoles quedó marcada por la tragedia en Venezuela, tras registrarse dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país y provocaron una grave crisis humanitaria. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó un balance provisional de 164 fallecidos y 971 heridos, aunque advirtió de que las cifras podrían aumentar conforme avancen las labores de rescate.

El impacto ha sido especialmente severo en la región norte, donde el estado de La Guaira ha sido declarado “zona de desastre”. La mandataria describió la situación como una tragedia de gran magnitud, con múltiples edificios colapsados en Caracas y daños extensos en estados como Miranda, Falcón y Carabobo. El aeropuerto internacional de Maiquetía, principal conexión aérea del país, permanece cerrado tras sufrir importantes desperfectos estructurales.

Sobre el terreno, vecinos, policías y equipos de Protección Civil trabajan sin descanso y, en muchos casos, sin maquinaria pesada. Las labores se realizan de forma manual, removiendo escombros con cubos y herramientas improvisadas. “Hay personas con vida bajo los restos, necesitamos ayuda urgente”, repiten los habitantes afectados, que intentan rescatar a supervivientes en una carrera contrarreloj.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha advertido de la gravedad potencial del desastre, estimando una probabilidad significativa de que el número de víctimas mortales pueda situarse entre 10.000 y 100.000, lo que refleja la magnitud de los daños aún por evaluar.

La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente. Líderes de distintos países, entre ellos España, Brasil, México o Chile, han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano. Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea está preparada para aumentar su apoyo, mientras que Francia ya ha anunciado el envío inmediato de 85 especialistas en rescate y desescombro.

En España, el Gobierno mantiene en prealerta a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo segundo batallón, con base en Morón de la Frontera, podría ser desplegado en cualquier momento para colaborar en las tareas de salvamento.

Además, las consecuencias del desastre también afectan a ciudadanos extranjeros. Una mujer vasca permanece desaparecida tras el seísmo, según han confirmado fuentes oficiales, sin que por el momento se disponga de más información sobre su paradero.

Mientras continúan las réplicas y crece la incertidumbre, Venezuela afronta horas críticas, con miles de personas afectadas, infraestructuras dañadas y la urgente necesidad de ayuda internacional para afrontar una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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