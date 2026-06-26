5 factores que explican el auge económico de Paraguay

Paraguay ha conseguido hacerse un hueco en el panorama económico de Sudamérica, y todo se reduce a una simple razón: está creciendo más y con menos altibajos que muchos de sus vecinos. En los últimos tres años, su economía ha mantenido un crecimiento promedio del 5,5% anual, superando ampliamente la media regional. El Banco Mundial prevé que continuará siendo una de las economías más dinámicas de la zona hasta 2026.

Este buen momento no se debe a un único motivo, sino a una combinación clara de factores: disciplina macroeconómica, exportaciones robustas, inversión privada, una presión fiscal baja y una ventaja difícil de igualar: la energía hidroeléctrica barata.

Las 5 claves del despegue

Crecimiento económico constante : el PIB ha mantenido un ritmo cercano al 5% en los últimos años, con proyecciones que siguen colocando al país por delante de muchas economías sudamericanas.

: el PIB ha mantenido un ritmo cercano al 5% en los últimos años, con proyecciones que siguen colocando al país por delante de muchas economías sudamericanas. Energía asequible y sostenible : la electricidad generada por Itaipú y Yacyretá ofrece precios bajos y estables, lo que está atrayendo industrias, manufactura y proyectos relacionados con centros de datos.

: la electricidad generada por y ofrece precios bajos y estables, lo que está atrayendo industrias, manufactura y proyectos relacionados con centros de datos. Fiscalidad atractiva : la carga impositiva es una de las más bajas de la región, lo cual facilita la llegada de empresas y capital extranjero.

: la carga impositiva es una de las más bajas de la región, lo cual facilita la llegada de empresas y capital extranjero. Inflación y deuda controladas : el entorno macroeconómico ha permitido mantener la inflación bajo control y la deuda pública en niveles relativamente bajos en comparación con otros países de América Latina .

: el entorno macroeconómico ha permitido mantener la inflación bajo control y la deuda pública en niveles relativamente bajos en comparación con otros países de . Más empleo y reducción de pobreza: según el Banco Mundial, en dos décadas la pobreza ha disminuido del 50% a alrededor del 16% en 2025, impulsada por el crecimiento del empleo formal.

La ventaja energética pesa más de lo que parece

La energía se erige como uno de los aspectos más distintivos del caso paraguayo. La disponibilidad de electricidad renovable a bajo coste no solo disminuye gastos, sino que también actúa como imán para empresas que consumen mucha energía. Este factor explica el creciente interés por establecer nuevas industrias y fortalecer la cadena logística del país.

En términos prácticos, esto se traduce en un argumento comercial muy concreto: producir en Paraguay puede resultar más económico que hacerlo en otros mercados de la región. Por esta razón, el país se está incorporando cada vez más a las conversaciones sobre manufactura, tecnología e infraestructura relacionada con la transición energética.

Un crecimiento que también tiene límites

Las proyecciones oficiales siguen siendo optimistas. El Banco Central del Paraguay estima un crecimiento del PIB del 6% para 2025 y del 4,2% para 2026, con inflación acercándose a la meta del 3,5%. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas recalca que el país podría liderar el crecimiento regional este año gracias al dinamismo del sector privado y al cumplimiento del plan fiscal.

Sin embargo, los analistas advierten que mantener este ritmo no será sencillo. Según Bloomberg Línea, los retos incluyen grandes proyectos de inversión, fomentar alianzas público-privadas y realizar ajustes fiscales si Paraguay desea conservar su impulso en los próximos años. El mensaje es claro: existe un boom económico, pero su continuidad dependerá de seguir atrayendo inversión, productividad y estabilidad.

Un caso que mira al futuro con más confianza

Lo que realmente resalta de Paraguay no es solo su crecimiento; también es la calidad de sus fundamentos: una macroeconomía ordenada, energía competitiva y espacio para que el sector privado se expanda aún más. Esta combinación le ha permitido salir del grupo de economías discretas para posicionarse entre las historias más seguidas de la región.