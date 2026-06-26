Felipe VI y Sheinbaum escenifican en Ciudad de México una nueva etapa en las relaciones bilaterales

La visita del rey Felipe VI a México, con motivo del Mundial de Fútbol de 2026, ha servido también como escenario para reforzar los vínculos políticos entre ambos países. La monarca mantuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, en una reunión que simboliza el avance hacia una relación más fluida tras años de desencuentros diplomáticos.

A su llegada a Ciudad de México, el jefe del Estado español fue recibido por autoridades mexicanas y representantes diplomáticos, en un acto protocolario que incluyó un breve recorrido por el cordón de honor. Posteriormente, se trasladó al Palacio Nacional, donde Sheinbaum lo recibió oficialmente en la entrada principal.

La ceremonia de bienvenida, prevista inicialmente al aire libre, tuvo que adaptarse a las condiciones meteorológicas y se celebró finalmente en el interior del edificio, en el Salón de Embajadores. Allí se llevaron a cabo los honores oficiales antes de dar paso a la reunión bilateral.

El encuentro continuó en una sesión de trabajo con las delegaciones de ambos países. Por parte de España participaron varios miembros del Gobierno y de la Casa Real, mientras que la representación mexicana estuvo encabezada por altos cargos del Ejecutivo y del servicio exterior. La cita permitió abordar distintos aspectos de la relación bilateral en un contexto marcado por el interés mutuo en fortalecer la cooperación.

Después de la reunión, ambos mandatarios regresaron a la Galería de los Murales, donde se exhiben obras de Diego Rivera, en un gesto simbólico que subraya el componente cultural de los lazos entre México y España.

Este encuentro se produce en un momento clave considerado para la normalización de las relaciones diplomáticas, después de las tensiones generadas en años anteriores por cuestiones históricas. Desde ambos gobiernos se ha destacado la voluntad de avanzar hacia una etapa de mayor entendimiento y colaboración.

La presencia de Felipe VI en México responde principalmente a su asistencia al partido del Mundial entre España y Uruguay en Guadalajara, aunque su agenda ha incluido esta parada estratégica en la capital mexicana a invitación de la presidenta.